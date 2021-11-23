В проекте планировки территории Снеговой Пади учтут пожелания горожан

Сейчас документ представлен на общественные обсуждения, принять участие в которых могут горожане, постоянно проживающие на территории микрорайона, сообщили в пресс-службе мэрии.
Проект планировки территории Снеговой Пади — стратегический документ, который позволит микрорайону развиваться планомерно и гармонично. Он, как ожидается, может решить большинство проблем, с которыми сейчас сталкиваются местные жители.
— На сегодня одна из самых острых проблем Снеговой Пади — нехватка мест в образовательных учреждениях. Сейчас здесь работают две школы и три детских сада, строительство еще одного детского сада должно завершиться в этом году. И всё равно, действующих учреждений образования недостаточно. В разработанном проекте определены земельные участки для размещения еще двух детских садов и школы, — уточнил заместитель главы администрации Владивостока Алексей Ляйфер.
Кроме того, предусмотрено размещение многоуровневых парковок, образование земельных участков для создания парков и скверов. Предусматривается развитие улично-дорожной сети с доведением ее параметров до нормативных значений и реконструкция придомовых территории.
Экспозиция проводится с 22 по 30 ноября (за исключением выходных дней) по адресу: ул. Западная, д. 15, каб. 702. Для посещения необходима предварительная запись по телефону 8 (423) 252-76-26. Желающих ознакомиться предупреждают о необходимости соблюдать меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, вынесенного на общественное обсуждение, могут вносить участники общественного обсуждения с приложением документов для проведения идентификации (иначе предложения не могут быть учтены) двумя способами:
— Заполнив электронную форму «Подать обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности», размещённую на сайте www.vlc.ru, в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение»; путем заполнения электронной формы.
— Направив письмо в адрес управления градостроительства администрации Владивостока по почте: г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 20.