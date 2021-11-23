В проекте планировки территории Снеговой Пади учтут пожелания горожан

— На сегодня одна из самых острых проблем Снеговой Пади — нехватка мест в образовательных учреждениях. Сейчас здесь работают две школы и три детских сада, строительство еще одного детского сада должно завершиться в этом году. И всё равно, действующих учреждений образования недостаточно. В разработанном проекте определены земельные участки для размещения еще двух детских садов и школы, — уточнил заместитель главы администрации Владивостока Алексей Ляйфер.