В год мыши приморские собаки и кошки получат прибавку из бюджета

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Новый краевой закон обязывает власти муниципалитетов заниматься отловом животных без владельцев и их содержанием в специальных приютах, поиском новых хозяев и возвратом на прежние места обитания особей, не проявляющих немотивированной агрессии. Также органы МСУ должны будут возвращать потерявшихся кошек и собак их владельцам, а тех животных, которые не могут быть выпущены в прежнюю среду обитания, - содержать в приютах, пока им не подберут хозяина, или до момента наступления естественной смерти. Эвтаназия разрешена только для особей, неизлечимо больных или получивших не совместимые с жизнью травмы.