В год мыши приморские собаки и кошки получат прибавку из бюджета

После Нового года в Приморье изменится порядок обращения с безнадзорными животными В число организаций, которые займутся их отловом и содержанием, войдут муниципальные структуры, а финансирование данных мероприятий планируется заметно увеличить. Напомним, что передача полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на региональный уровень состоялась в 2014 году, но федеральный закон давал право регионам делегировать эти полномочия обратно муниципалитетам. Что и было сделано в Приморье – соответствующий краевой закон и постановление губернатора регулировали порядок предоставления субсидий городам и районам на реализацию переданных полномочий по обращению с безнадзорными животными. На практике выделяемых из краевой казны средств оказалось недостаточно, и, например, во Владивостоке на проводимые конкурсы на право отлова собак и кошек заявки от коммерческих организаций не поступали. Впоследствии увеличение суммы субсидий из краевого бюджета помогло найти подрядчиков по отлову и содержанию безнадзорных животных, но лишь в небольших муниципалитетах. При этом деятельность отловщиков нередко вызывала вопросы у зоозащитников. Недавние изменения в федеральном законодательстве, касающемся обращения с животными, потребовали изменений и на краевом уровне. 18 декабря Заксобрание Приморья одобрило краевой закон «Об отдельных вопросах обращения с животными в Приморском крае». Документ уточняет, что мероприятия по реализации государственных полномочий по обращению с бесхозными животными могут проводиться не только коммерческими компаниями или ИП, победившими в конкурсе, но и муниципальными организациями. - Закон принципиально изменяет подходы к деятельности по обращению с животными. Бездомных кошек и собак теперь запрещено умерщвлять без установленных законодательством оснований, а отловленных и не представляющих опасности для человека животных после вакцинации и стерилизации необходимо возвращать в среду обитания, - уточнил председатель комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Евгений ЗОТОВ. ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Новый краевой закон обязывает власти муниципалитетов заниматься отловом животных без владельцев и их содержанием в специальных приютах, поиском новых хозяев и возвратом на прежние места обитания особей, не проявляющих немотивированной агрессии. Также органы МСУ должны будут возвращать потерявшихся кошек и собак их владельцам, а тех животных, которые не могут быть выпущены в прежнюю среду обитания, - содержать в приютах, пока им не подберут хозяина, или до момента наступления естественной смерти. Эвтаназия разрешена только для особей, неизлечимо больных или получивших не совместимые с жизнью травмы. Как следует из пояснительной записки к документу, в 2019 году муниципальным образованиям Приморья из бюджета на решение проблемы безнадзорных животных выделялось 32 млн рублей. По новому закону сумма субвенций составит 27,9 млн рублей, а еще 17,8 млн рублей выделят государственной ветеринарной инспекции региона – она займется вакцинацией, стерилизацией и маркированием отловленных животных. Муниципальные образования должны предусмотреть софинасирование мероприятий по отлову и временному содержанию животных в размере 1,5% от суммы краевой субвенции. Сумма субвенций рассчитана исходя из того, что на содержание одной головы животного в приюте в течение 20 дней потребуется 3306 рублей, а годовое пребывание в спецучреждении обойдется в 22154 рубля. Средний размер затрат на транспортировку отловленного животного в приют оценили в 1066 рублей, а на отлов одного животного – в 884 рубля. Регламентировать деятельность по обращению с животными без владельцев, работу приютов и норм содержания в них животных будут подзаконные акты, изданные правительством Приморского края. Норматив численности животных, подлежащих отлову и временному содержанию, составит две головы на 1 тысячу человек населения соответствующего муниципалитета. 94% отловленных животных будут содержаться в приютах в течение 20 дней, 5% - в течение одного года. Затем животных, которые не проявляют немотивированной агрессивности, вернут «на прежнее место их обитания» - транспортные расходы при этом составят 1066 рублей. Также предусмотрено умерщвление 1% безнадзорных животных – его стоимость оценили в 3880 рублей. Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

