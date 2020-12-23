Новогодние выплаты от «президента» автоматически придут на карты получателям

Единовременная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации. В беззаявительном порядке она положена всем семьям, которые в этом году уже получали дополнительные выплаты на детей по 5 и 10 тысяч рублей по линии Пенсионного Фонда. В случае изменения или закрытия счета, на который средства перечислялись ранее, гражданам необходимо проинформировать специалистов о новых реквизитах.