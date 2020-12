Новогодние выплаты от «президента» автоматически придут на карты получателям

Выплаты в размере 5000 рублей, обещанные президентом России на ежегодной пресс-конференции, получат около 160 тысяч маленьких приморцев.

Глава государства пообещал дополнительную поддержку семьям с детьми в возрасте до восьми лет. Единовременная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации. В беззаявительном порядке она положена всем семьям, которые в этом году уже получали дополнительные выплаты на детей по 5 и 10 тысяч рублей по линии Пенсионного Фонда. В случае изменения или закрытия счета, на который средства перечислялись ранее, гражданам необходимо проинформировать специалистов о новых реквизитах. «От тех, кто по каким-то причинам ранее эти выплаты не получал, потребуется заявление в территориальный орган ПФР. Это можно сделать до 1 апреля 2021 года», – уточняют в федеральном ведомстве. Заявление о предоставлении единовременной выплаты, изменении реквизитов счета должны быть направлены через портал госуслуг. Подробности можно уточнить по телефону горячей линии ПФР: 8 (423) 249-86-00.

