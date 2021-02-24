В апреле в России начнется масштабный эксперимент

Правительство России приняло решение провести эксперимент по маркировке пива и напитков, которые изготавливаются на его основе. Начнётся эксперимент 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022.

«Провести с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации», — сказано в документе. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале правовой информации. Согласно положениям документа, в перечень товаров, подлежащих маркировке, войдут также сидр, пуаре, медовуха и безалкогольное пиво. Обеспечивать соблюдение эксперимента и следить за выполнением положений будет множество госструктур: Минпромторг, Минфин, Минцифры, ФНС, ФТС, Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, Росаккредитация и ФСБ. Кроме того, Минпромторг и Минфин должны разработать и утвердить рекомендации и график проведения эксперимента до 30 июня текущего года. По словам специалистов, чем раньше участники эксперимента включатся в процесс, тем спокойнее произойдёт переход. «Сейчас уже более 40 компаний подали заявки на включение в рабочую группу эксперимента — это позволяет им участвовать в выработке решений. Средняя длительность подготовки — от 4 до 9 месяцев. Это означает что выпуск маркированной продукции придется на холодный сезон, начиная с сентября 2021 года», — рассказал глава управления подакцизных товарных групп Центра развития перспективных технологий Ян Витров. Стоит отметить, что именно ЦРПТ станет оператором маркировки алкогольной продукции. Целью эксперимента является улучшение системы госконтроля и регулирования в области оборота алкогольной продукции, а также улучшение системы противодействия контрафакту и фальсификату на рынке. С соответствующим предложением осенью выступил глава Минпромторга Денис Мантуров. В ответ на это, президент РФ Владимир Путин предложил провести эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции. Стоит отметить, когда предложение было озвучено, крупные пивоваренные компании России выступили против введения маркировки. По их словам, проблема с количеством фальсификата на рынке преувеличена — основная часть контрафактной продукции приходится на разливную продукцию, которой не коснётся маркировка. А вот по добросовестным производителям она наоборот скажется негативно — маркировка приведёт к существенному росту затрат производителей, замедлит скорость линий поставки и станет «вторым акцизом», из-за чего цены на пиво вырастут.

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