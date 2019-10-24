Новые следы тигра появились на главной набережной Владивостока

«Тигриный форум 2010 года стал знаковым для сохранения тигра не только в России, но и в мире. Внимание первых лиц государств к проблеме сохранения редких животных и их среды обитания, поддержало усилия государственных и общественных природоохранных организаций. За прошедшие 9 лет в России было сделано многое, популяция тигра стабильна. Государственные органы охотнадзора и федеральные ООПТ получили весомую поддержку. Но точку в охране тигра и тайги, в которой он живет, ставить рано. Есть еще территории, которые должны быть взяты под охрану, остались задачи по предотвращению конфликтных ситуаций, не все благополучно в сохранении дальневосточной тайги – дома амурского тигра. Тигриный форум-2022 — хороший шанс сверить часы и объединится всех, кто заинтересован в сохранении этого вида животных», — говорит директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.