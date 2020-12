Нас всех посчитают: россиянам надо будет ответить на семь вопросов

Менее 100 дней остается до начала Всероссийской переписи населения. Она начнется 1 апреля 2021 года. На этот раз для участия в крупномасштабном статистическом исследовании не обязательно встречаться с переписчиками.

Всего постоянным жителям России будет задано 30 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источнике средств к существованию. Также зададут 7 вопросах о жилищных условиях — надо будет назвать тип жилого помещения, в котором вы проживаете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства. Временно проживающие в России ответят на 7 простых вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания. На этот раз можно выбрать очную и заочную форму прохождения переписи. Можно ответить насоответствующие вопросы на портале Госуслуг, и тогда переписчик не придёт к вам домой. Ну, а если вам легче отвечать на вопросы переписи при живом общении, то вы можете самостоятельно посетить ближайший «переписной участок» и там поучаствовать во всероссийском исследовании. «При переписи населения никакие персональные данные не попадут в базу ее итогов, а восстановить по ним информацию о конкретном человеке будет невозможно» — об этом заявил глава Росстата Павел Малков. Он напомнил, что при заполнении переписных листов переписчик не имеет права требовать никакие документы, вся информация записывается со слов респондента. Для привлечения внимания к будущему исследованию Росстат в начале недели запустил на портале strana2020.ru специальную онлайн-игру. Правила игры просты: нужно внимательно изучить картинку на экране — интерьер помещения, где много разных предметов, — и найти спрятанные вещи из списка. На выполнение каждого задания дается 2 минуты. «Игра — это еще один способ рассказать широкой аудитории об основных элементах и ходе проведения Всероссийской переписи населения. В ходе ее прохождения игрок сможет познакомиться с переписчиком, рассмотрит символику переписи, узнает, как выглядит переписной участок и ситуационный центр Росстата» — заявили в ведомстве.

