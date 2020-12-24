Нас всех посчитают: россиянам надо будет ответить на семь вопросов

На этот раз можно выбрать очную и заочную форму прохождения переписи. Можно ответить насоответствующие вопросы на портале Госуслуг, и тогда переписчик не придёт к вам домой. Ну, а если вам легче отвечать на вопросы переписи при живом общении, то вы можете самостоятельно посетить ближайший «переписной участок» и там поучаствовать во всероссийском исследовании.