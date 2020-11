На Сахалине запустили Сахалинскую ГРЭС-2

Старая станция будет демонтирована

Старая станция будет демонтирована «РусГидро» в понедельник ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2, одну из четырех электростанций на Дальнем Востоке, на строительство которых правительством РФ было выделено 50 млрд рублей. Сроки запуска электростанций неоднократно переносились. Последняя из них - ТЭЦ Советская Гавань - должна начать работу в 2020 году. Сахалинская ГРЭС-2 - тепловая электростанция мощностью 120 МВт, она построена на смену изношенной Сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 года. Ее проектная годовая выработка - 840 млн кВт.ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии. Гендиректор «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ на церемонии ввода сообщил, что новая станция успешно прошла комплексные испытания и полностью готова к работе в осенне-зимний период. ГРЭС-2 станет крупным потребителем угля и обеспечит загрузку угледобывающей промышленности региона. В качестве топлива станция будет использовать каменный и бурый уголь местных месторождений. Старая Сахалинская ГРЭС после прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов будет выведена из эксплуатации и демонтирована. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter