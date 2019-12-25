В аэропорту Владивостока обновили магазин Duty Free

В ассортименте нового магазина представлены кондитерские изделия, табачные изделия и алкоголь, а также эксклюзивная парфюмерия, косметика и подарки. После прохождения пограничного и таможенного контроля совершать покупки известных брендов пассажиры смогут за наличный и безналичный расчет. В магазине duty free принимаются все основные виды банковских карт и три вида валют: рубль, доллар и евро.