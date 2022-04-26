Дом на улице Глинки скоро встретит новосёлов

Дом на улице Глинки скоро встретит новосёлов
Дом на улице Глинки скоро встретит новосёлов
Сегодня, 10:00ОбществоФото: пресс-служба администрации Владивостока
Во Владивостоке на финальную стадию перед сдачей в эксплуатацию подрядчик готовит многоквартирный дом на улице Глинки, 26. Уже в этом году сюда переедут 26 владивостокских семей из аварийных домов на Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31.

Заказчиком строительства выступает администрация города Владивостока. 22 апреля стройку проинспектировали общественные наблюдатели.

Как рассказали представители подрядной организации, все строительно-монтажные работы на объекте уже завершены, дом подключён к центральному отоплению и канализации, в самих квартирах завершают отделку. Люди получат одно-, двух- и трёхкомнатные жилые помещения, полностью готовые для жизни.

На эксплуатируемой кровле строители готовят площадки под игровые и спортивные тренажёры, по периметру подготовлены клумбы для высадки зелёных насаждений.

Кипит работа и на придомовой территории — здесь обустраивают контейнерную площадку, а также готовятся укладывать второй слой асфальта.

Общественные наблюдатели отметили, что дом должен понравиться будущим жильцам.

Планировка квартир получилась очень удачной. Несмотря на то, что дом компактный, внутри достаточно просторно и комфортно, — отметили «народные контролёры».

Также общественные наблюдатели побывали на строительной площадке на улице Русской. Здесь готовят участок под строительство сразу четырёх домов. В общей сложности в них будет 494 квартиры, 122 из которых предназначены для детей-сирот.

Сейчас строители ведут здесь работы по разработке грунта. После этого они приступят к обустройству фундамента для первых двух домов.

Всего в рамках реализации программы по переселению жителей из аварийного жилья в период с 2013 по 2017 годы во Владивостоке было построено пять домов. 69 семей из 26 аварийных бараков получили новые комфортные квартиры в многоэтажках, построенных на улицах Порт-Артурской и Карла Маркса.

Сюжеты:
Приморье
ВладивостокПриморьестроительство
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