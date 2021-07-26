День ВМФ во Владивостоке: парад кораблей, иностранный флот и COVID-ограничения

День ВМФ во Владивостоке: парад кораблей, иностранный флот и COVID-ограничения
День ВМФ во Владивостоке: парад кораблей, иностранный флот и COVID-ограничения
Сегодня, 14:05ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"
День Военно-морского флота отпраздновали во Владивостоке 25 июля. Уже традиционной частью праздничной программы в дальневосточной столице стал парад кораблей Тихоокеанского флота в бухте «Золотой Рог».
Фото:ИК "Золотой Рог"

Первое место в строю кораблей занял корвет «Совершенный», за ним расположились ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», малый противолодочный корабль «Советская Гавань» и подводная лодка «Усть-Камчатск».

Кроме того, во Владивосток для участия в праздновании Дня ВМФ прибыли два ракетных фрегата Военно-морских сил из Вьетнама «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг» — они также встали в строй с российскими кораблями для участия в празднике.

В Минобороны России рассказали, что подготовка к празднованию Дня ВМФ проходила со строгим соблюдением комплекса мер противодействия угрозе распространения COVID-19, Все меры, по словам представителей ведомства, направлены на сохранение жизни, здоровья военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.

Все члены личного состава экипажей кораблей и судов вакцинированы и находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Кроме парада в День ВМФ прошли показы тематических фильмов, состоялись концерты «ВИА Морпехи России», Военного оркестра штаба ТОФ, Ансамбля песни и пляски ТОФ, Ансамбля песни и пляски пограничного Управления ФСБ России по Приморскому краю, театрально-исторический музыкальный блок от Драматического театра ТОФ.

Вечером в бухте Золотой Рог состоялось световое дефиле быстроходных лодок «БЛ-680», а в 10 часов вечера над бухтой запустили праздничный салют.

Отметим, что из-за распространения коронавирусной инфекции, было принято решение об отмене публичных мероприятий — праздничные мероприятия транслировали телеканалы, эфир также прошёл в социальных сетях.

Посмотреть, как прошёл день ВМФ во Владивостоке можно в фоторепортаже «Золотого Рога»:

Фото: ИК "Золотой Рог"

Сюжеты:
ЭксклюзивПриморский край
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