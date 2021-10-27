На новую выплату приморским детям 3-7 лет выделено 340 млн рублей

На выплаты приморским детям 3-7 лет из резервного фонда РФ направлено 340 миллионов рублей. Деньги получат около 60 тысяч ребятишек из Приморья. В министерстве труда и социальной политики края сообщили, что на поддержку детей 3-7 лет уже направлено более 5 миллиардов рублей.

С начала 2021 года этой мерой поддержки пользуются почти 52 тысячи приморских семей. На сегодняшний день пособие получают 60,7 тысяч детей. Размер стандартного пособия на ребенка составляет половину от прожиточного минимума в Приморье — 15,4 тысячи рублей. В зависимости от разных обстоятельств размер пособие варьируется до 100 процентов от прожиточного минимума в крае. С апреля 2021 года были приняты усовершенствования при которых поддержка оказывается адресно. Новые меры помогают назначать сумму выплат в зависимости от семейного дохода. Итоговый размер пособия позволяет семьям преодолеть порог бедности и увеличить свой доход сверх прожиточного минимума. В помощь тем, у кого не получается самостоятельно правильно заполнить заявление и собрать необходимый пакет документов в Приморье с августа действует Национальная социальная инициатива. Специалисты помогут родителям избежать ошибок, из-за которых им могут отказать в выплате. Услуга доступна в Арсеньевском и Уссурийском городских округах. По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, это пилотный проект, которые после «обкатки» распространится и на другие территории края. Дополнительные разъяснения родители могут получить на сайте краевого минтруда. Там регулярно публикуют ответы на самые распространенные вопросы. Также можно обратиться на «горячую линию» Приморского центра социальной поддержки населения по телефону: 8 (800) 30-22-145. Заявление на оформление или перерасчет выплаты можно подать или через МФЦ или на портале Госуслуг. Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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