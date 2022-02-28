Приморцы жалуются на удорожание бытовой техники, обуви и химии

Жители региона считают, что торговцы необоснованно завышают цены и сообщают о таких фактах по телефону «горячей линии». Её специально организовали для мониторинга ситуации с ценами в Приморье.

По информации пресс-службы края, за сутки на номер «горячей линии» поступило 33 звонка. Основной поток нареканий — на предприятия, где торгуют промтоварами. На продовольственные сети пока жалоб мало, отмечают специалисты. По случаям выявления резкого повышения цен материалы направляют в антимонопольную службу для проведения расследования причин роста цен. По одному из таких фактов — повышению цен на бытовую технику одной из торговых сетей, — УФАС принимает меры. Напомним, как уже писали СМИ, из-за спекулятивного курса валют розничные магазины начали переписывать цены на товары, уже находящиеся на прилавках. Отличилась сеть электробытовых товаров и электроники DNS, поднявшая цены на 30%. В Приморье начала работать круглосуточная «горячая линия» по регулированию цен. Можно позвонить по телефону: 8 (423) 260-75-15 и оставить сообщение о фактах завышения цен на продукты и промтовары в магазинах региона.

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