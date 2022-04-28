Страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс» предоставила своим клиентам новую услугу. Теперь задать вопрос о бесплатной помощи по медицинскому полису возможно прямо из больницы и поликлиники. По всему Приморскому краю уже установлены 32 телефона прямой связи со страховой организацией.

Фото: Золотой Рог Обратиться напрямую к страховым представителям граждане могут оперативно, прямо из медицинского учреждения. Услуга доступна с прошлого года. На вопрос об оказании бесплатной медицинской помощи ответит либо страховой представитель, либо врач-эксперт, либо компетентный сотрудник, которому этот вопрос переадресуют. «Большинство пациентов не в полной мере владеют информацией о том, какие возможности предоставлены им программой государственных гарантий и как работает система обязательного медицинского страхования в целом. Недостаточная информированность граждан не позволяет им реализовать и защитить свои права при оказании медицинской помощи. Звонок нашим специалистам позволяет пациентам в полной мере использовать возможности бесплатной медицины», — отметил директор ООО «Восточно-страховой альянс» Борис Тихонов. Сняв трубку и нажав всего одну кнопку, пациенты, прямо из медучреждения, могут получить информацию о сроках оказания медицинской помощи, прикреплении к поликлинике, записи к врачу, порядке прохождения профилактических мероприятий, о качестве оказания медицинской помощи и т. д. Фото: Золотой Рог У каждого такого телефона в поликлинике размещена памятка по использованию и перечень наиболее часто задаваемых вопросов: о получении полиса ОМС, о взимании денег с пациентов, о качестве медицинской помощи и нарушении сроков ее ожидания и другие. У граждан есть возможность задать любой вопрос по оказанию медпомощи. «Любой посетитель медицинской организации может быть уверен в том, что, позвонив по телефону прямой линии, его обязательно проконсультируют, а если у него возникла проблема в лечебном учреждении, то помогут оперативно ее решить», — подчеркнул Борис Тихонов. Фото: Золотой Рог Телефон прямой связи следует искать возле регистратур. За 2021 год было установлено 15 таких аппаратов. Всего же, на сегодняшинй день, в медучреждениях Приморского края работают 32 телефона прямой свзи по следующим адресам: Фото: Золотой Рог Новая услуга призвана не только помочь в информировании граждан и повышении качества и доступности медицины в системе ОМС, но и для повышения уровня ответственности лечебных учреждений перед пациентами.

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