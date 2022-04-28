Нажми на кнопку — получишь результат: позвонить в страховую компанию можно прямо из медучреждения

Нажми на кнопку — получишь результат: позвонить в страховую компанию можно прямо из медучреждения
Нажми на кнопку — получишь результат: позвонить в страховую компанию можно прямо из медучреждения
Сегодня, 11:50ОбществоФото: Золотой Рог
Страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс» предоставила своим клиентам новую услугу. Теперь задать вопрос о бесплатной помощи по медицинскому полису возможно прямо из больницы и поликлиники. По всему Приморскому краю уже установлены 32 телефона прямой связи со страховой организацией.
Фото:Золотой Рог

Обратиться напрямую к страховым представителям граждане могут оперативно, прямо из медицинского учреждения. Услуга доступна с прошлого года. На вопрос об оказании бесплатной медицинской помощи ответит либо страховой представитель, либо врач-эксперт, либо компетентный сотрудник, которому этот вопрос переадресуют.

«Большинство пациентов не в полной мере владеют информацией о том, какие возможности предоставлены им программой государственных гарантий и как работает система обязательного медицинского страхования в целом. Недостаточная информированность граждан не позволяет им реализовать и защитить свои права при оказании медицинской помощи. Звонок нашим специалистам позволяет пациентам в полной мере использовать возможности бесплатной медицины», — отметил директор ООО «Восточно-страховой альянс» Борис Тихонов.

Сняв трубку и нажав всего одну кнопку, пациенты, прямо из медучреждения, могут получить информацию о сроках оказания медицинской помощи, прикреплении к поликлинике, записи к врачу, порядке прохождения профилактических мероприятий, о качестве оказания медицинской помощи и т. д.

Фото:Золотой Рог

У каждого такого телефона в поликлинике размещена памятка по использованию и перечень наиболее часто задаваемых вопросов: о получении полиса ОМС, о взимании денег с пациентов, о качестве медицинской помощи и нарушении сроков ее ожидания и другие.

У граждан есть возможность задать любой вопрос по оказанию медпомощи.

«Любой посетитель медицинской организации может быть уверен в том, что, позвонив по телефону прямой линии, его обязательно проконсультируют, а если у него возникла проблема в лечебном учреждении, то помогут оперативно ее решить», — подчеркнул Борис Тихонов.

Фото:Золотой Рог

Телефон прямой связи следует искать возле регистратур. За 2021 год было установлено 15 таких аппаратов. Всего же, на сегодняшинй день, в медучреждениях Приморского края работают 32 телефона прямой свзи по следующим адресам:

Фото:Золотой Рог

Новая услуга призвана не только помочь в информировании граждан и повышении качества и доступности медицины в системе ОМС, но и для повышения уровня ответственности лечебных учреждений перед пациентами.

Сюжеты:
Приморье
медицинаПриморьестрахование
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы