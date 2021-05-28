Морпехи со всей России едут в Приморье

Как сообщается, церемония торжественного открытия конкурса пройдёт во Владивостоке 31 мая.
На данный момент на полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота, расположенных в Приморском крае, завершается подготовка дистанций к проведению всеармейского конкурса по полевой выучке морской пехоты «Морской десант-2021». В нем примут участие команды морских пехотинцев Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.
«Конкурс пройдёт в три этапа. Первый и второй этапы, на которых морские пехотинцы преодолеют „Полосу разведчика“ и „Тропу выживания“, примет полигон „Горностай“ во Владивостоке. Третий этап состоится на тактическом поле „Мыс Клерка“ полигона „Бамбурово“. Там участникам конкурса предстоит на бронетранспортерах БТР-82А преодолеть трассу с препятствиями различной сложности, выполнить огневые нормативы из вооружения боевых машин. Проведения состязаний в рамках „Морского десанта“ запланировано с 1 по 10 июня», — говорится в сообщении Отдела информационного обеспечения Приморского региона.