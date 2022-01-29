В Артёме в ходе рейда инспекторы задержали трёх нетрезвых водителей

В Артёме в ходе рейда инспекторы задержали трёх нетрезвых водителей
В Артёме в ходе рейда инспекторы задержали трёх нетрезвых водителей
29 января, 16:30ОбществоФото: Фото: Скриншот
Инспекторские рейды по выявлению нетрезвых водителей принесли свои плоды в Артёме: пресс-служба МВД этого города сообщает о трёх нарушителях, лишившихся права управления из-за опьянения. Двое из них при этом отказались «дышать в трубочку».

Один из артёмовских нарушителей попался на нетрезвом вождении уже второй раз, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее «ЗР» сообщал, что рейды против пьяной езды проводятся в разных муниципалитетах края. Нарушителей штрафуют и лишают прав управления автомобилем до решения суда.

Если водитель, остановленный инспектором, не выполняет законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. ⠀ За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования наступает уголовная ответственность в виде крупного денежного штрафа или лишения свободы на срок до 2 лет.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ПриморьеГИБДД
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы