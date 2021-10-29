Улыбаемся и пашем: в Приморье продолжается уборочная страда

— Ряд таких павильонов появится и в Уссурийске — площадка для них уже выбрана. В программе будут участвовать предприятия, которые круглогодично могут вовремя доставить свою продукцию, проследить за её качеством. Таким образом, у людей будет возможность приобрести продукты напрямую от производителя, без торговых надбавок, которые порой достигают 60%, — обозначил глава Приморья.