Улыбаемся и пашем: в Приморье продолжается уборочная страда

Как рассказали корреспонденту газеты «Золотой Рог» в региональном Министерстве сельского хозяйства, соя убрана на полях общей площадью 96,4 тысячи гектаров. На данный момент аграрии выполнили план на 33%.
— Намолочено 139,8 тысячи тонн зерна, что в 1,9 раза больше уровня прошлого года. Урожайность составляет 15 центнеров с гектара, — подчеркнули в ведомстве.
Кстати, повышение плана стало возможным благодаря реализации государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы.
Помимо сои, сельхозпроизводители сейчас занимаются и уборкой кукурузы. По сравнению с прошлым годом её урожайность благодаря качественным семенам и минеральным удобрениям повысилась на 13 центнеров — до 57 центнеров с гектара.
— На данный момент с 923 гектаров собрано 5,2 тысячи тонн зерна кукурузы, — добавили специалисты.
Сельхозпроизводителям, занимающимся производством сои и зерновых культур, предоставляются субсидии на приобретение комбайнов, семяочистительной и зерносушильной техники и оборудования. По вопросам получения господдержки необходимо обращаться в Министерство сельского хозяйства Приморского края по телефонам: 8 (423) 241-13-85, 241-19-55.
Напомним, соя и кукуруза — основные экспортные культуры. В этом году по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» продажа продукции АПК за рубеж должна составить 1,6 миллиарда долларов.
Хорошими темпами идёт и уборка картофеля. Сельхозпроизводители Приморского края собрали почти 60 тысяч тонн этого корнеплода. Больше всего картошки накопали в Уссурийске — 16,5 тысячи тонн. Хороший урожай показали сорта «Гала», «Санте» и «Юбиляр».
— Сельхозпроизводители собрали на 12 тысяч тонн картофеля больше, чем в прошлом году. Минимальные потери урожая обусловлены хорошими погодными условиями. Кроме того, урожайность увеличили современные сорта местной и голландской селекции, минеральные удобрения. В будущем будем внедрять и белорусские сорта, которые сейчас проходят у нас агроэкологические испытания, — подчеркнул министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.
Напомним, Минсельхоз Приморского края и Германский семенной альянс также договорились о поставке приморским аграриям инновационных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, в том числе картофеля. Это позволит дополнительно повысить урожайность и обеспечить жителей края высококачественным картофелем по доступной цене.
В краевом Минсельхозе проинформировали, что в сезон собрано почти 6 тысяч тонн арбузов и 200 тонн дынь. В этом году погода способствовала созреванию спелых плодов на полях Спасского, Яковлевского, Черниговского районов, Анучинского, Октябрьского муниципальных округов, Уссурийского городского округа.
Напомним, что губернатор Приморского края анонсировал появление фермерских павильонов. Планируется, что первые будут установлены до конца года. А вообще их откроют по всем мунипалитетам.
— Ряд таких павильонов появится и в Уссурийске — площадка для них уже выбрана. В программе будут участвовать предприятия, которые круглогодично могут вовремя доставить свою продукцию, проследить за её качеством. Таким образом, у людей будет возможность приобрести продукты напрямую от производителя, без торговых надбавок, которые порой достигают 60%, — обозначил глава Приморья.
Приморский край — в лидерах на Дальнем Востоке по выращиванию овощей в открытом грунте. Основной упор аграрии делают на томаты, огурцы, свёклу и капусту.
Напомним, по поручению Правительства России самообеспеченность овощной продукцией в регионах ДФО должна достичь среднероссийского уровня — 70% от потребности населения к 2024 году.