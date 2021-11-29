Владимиру Арсеньеву посвятят маршруты по Приморью, чаепитие и мастер-класлассы

Какой увидел будущую дальневосточную столицу в 1900 году известный русский исследователь и писатель? Чем удивили его коренные жители Приморья? На эти и другие вопросы смогут получить ответы все желающие, посетившие первый туристический фестиваль «Арсеньевские зори» во Владивостоке.

Организатор — Лига ходьбы «Женьшень», сообщил, что фестиваль стартует 5 декабря в 10-00 на площадке возле Дома-музея В. К. Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б). Здесь жители и гости Владивостока смогут познакомиться с жизнью и бытом города начала XX века — их будут встречать артисты в костюмах того времени. Затем будут организованы пешеходная и автобусная экскурсии по арсеньевским местам. Презентуют новые маршруты по родному краю — где, в своё время, побывал Владимир Арсеньев. — В следующем году, 10 сентября, мы будет отмечать 150-лет со дня рождения исследователя Владимира Арсеньева. Он с 1900-го по 1930 год провел 18 экспедиций в малоизученные на то время районы Приморья, Приамурья, Камчатки и Охотского побережья. Его труды не прошли даром — именно об этом мы с партнерами хотим рассказать всем желающим, — рассказала председатель Лиги ходьбы «Женьшень» Елена Оленина. Также на фестивале «Арсеньевские зори» откроется «Удэгейская деревня» — представители коренных народов края представят творческие номера и мастерскую «Традиционное жилище коренных народов «Дзали». Для детей проведут мастер-класс по изготовлению оберега. Заработает и зона «Казачий полк», где презентуют проект по исторической реконструкции «Оружие». Посетители фестиваля увидят и удивительную природу Приморья — откроется фотовыставка. Запланированы: чаепитие, кулинарный мастер-класс «Удэгейская кухня», представление продуктов партнёров фестиваля, работа сувенирной лавки и книжного ларька. По окончанию фестиваля «Арсеньевские зори» всем участникам пешеходных маршей будут вручены дипломы и памятные значки. Как отметили организаторы, все мероприятия в рамках туристического фестиваля «Арсеньевские зори» пройдут на безвозмездной основе. Из-за распространения коронавирусной инфекции на фестивале «Арсеньевские зори» мероприятия будут проведены с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Участникам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, носить маски и использовать санитайзеры, которые будут расположены на территориях проведения мероприятия.

Материалы по теме: Игра-путешествие объединила 13 музеев Владивостока

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter