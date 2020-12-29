С семьёй на лыжи: приморские политики рассказали, как планируют встретить Новый год и провести праздники

Приморские политики – не исключение. Большая часть стран так и не открыла границы, так что приморским элитариям остаётся придумывать себе развлечения на родине. «Золотой рог» поинтересовался у краевых политиков, чем они планируют заняться на каникулах и как отметят Новый год.