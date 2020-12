С семьёй на лыжи: приморские политики рассказали, как планируют встретить Новый год и провести праздники

В последние недели декабря большинство продумывает планы на новогодние праздники: сходить в баню или собраться с компанией покататься на лыжах, остаться дома или устроить шумную вечеринку?

Приморские политики – не исключение. Большая часть стран так и не открыла границы, так что приморским элитариям остаётся придумывать себе развлечения на родине. «Золотой рог» поинтересовался у краевых политиков, чем они планируют заняться на каникулах и как отметят Новый год. Оливье и семья Многие решили уделить время активному отдыху и провести время с семьёй. Спикер Законодательного собрания Приморья Александр Ролик отметил, что планирует потратить праздники на «общение с природой»: катание на лыжах и коньках вместе с семьёй. С ним согласен и депутат краевого парламента Александр Щербаков. «На новогодних каникулах планирую отдохнуть активно: поиграть в хоккей с друзьями, покататься на лыжах, наверное, даже на горных лыжах, благо в Приморье есть для этого неплохие места. Ну и, конечно, посвящу время общению с близкими», − сказал парламентарий. Фото: pixabay.com Депутат Думы Владивостока и глава Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков новый год встретит вместе с семьёй, а после планирует отправиться в Сочи кататься на лыжах. Депутат Государственной Думы Алексей Корниенко новогоднюю ночь встретит в Москве вместе с родными. До этого в планах – приготовить традиционный оливье. Каникулы парламентарий тоже намерен провести с близкими. «Ждём с нетерпением, чтобы ушёл этот год, тяжёлый, неприятный и сложный», – добавил депутат. Президент союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий с планами пока не определился. Уверен в одном – встречать будет с оптимизмом и без грусти. «Пока закрываем год, будем работать до 31 декабря. В уходящем году были свои сложности, но они не затмили радость от успехов в работе и жизни», − сказал Ступницкий. А как у остальных? По статистике, планы приморских политиков не сильно отличаются от намеченного большинством россиян. Согласно опросам ВЦИОМ, большая часть жителей страны - 74% - на праздники останется дома. Лишь 24% отправятся в другой город или село. 1% решил рискнуть и слетать за границу. 30% россиян во время каникул намерены уделить время прогулкам на природе; 23% планируют навещать родственников и друзей; 21% отправится покорять горнолыжные склоны; 21% на праздниках придётся работать. Ещё 14% поедут за город или на дачу, а 32% все 10 дней проведут дома. Всё больше россиян отмечают Новый год дома. Лишь 15% встретят праздник вне родных стен, либо вовсе не станут отмечать. В этом году выросли расходы на подарки и развлечения в праздники. По сравнению с прошлым годом, траты увеличились на 26%. Согласно данным опроса ВЦИОМ, сумма средних расходов составляет 13 245 рублей. На подарки уйдёт в среднем 5 088 рублей, на новогодний стол — 4 622 рубля, на походы в театр, ресторан, детскую елку — 3 535 рублей. Дарить россияне чаще всего собираются конфеты, спиртные напитки и деликатесы (27%), а в подарок их хотят получить всего 9%. Также в списке планируемых подарков – деньги (20%), игрушки (21%), сувениры (19%), парфюмерия и косметика (18%). Самым желанным подарком в 2020 году является путевка на отдых (13%), деньги (12%) и мобильный телефон (10%). Не намерены дарить подарки 9% опрошенных россиян, отказались бы от их получения 14% (в 2 раза меньше, чем в 2019 году — 31%). Анна САТИМОВА

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter