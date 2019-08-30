Виртуальный гид специально для гостей Приморья запустила МТС

«В сентябре туристической и деловой поток в Приморье возрастает многократно — в край прилетают большие делегации гостей Восточного экономического форума и кинофестиваля «Меридианы Тихого». Чтобы сделать пребывание гостей Приморья более безопасным, комфортным и разнообразным на впечатления, помочь им сориентироваться в многообразии интересных мест и получить полезную информацию, мы запустили виртуальный путеводитель. Приморью есть чем удивить гостей. Наш край — это микс бескрайних океанских просторов и уссурийской тайги, редкая гармония северного и южного, восточного и западного. Это яркий коктейль из портовых городов и природных красот. В Приморье сохранилась уникальная флора и фауна, здесь гармонично живут современные достопримечательности и историческое наследие первооткрывателей. Мы рады способствовать развитию туристической привлекательности и развитию региона, чтобы все больше гостей могли оценить и полюбить наш край», - отметила директор МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.