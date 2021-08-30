Морские экипажи прошли тропой выживания

В международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря» ВМФ России представлял экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота, от ВМС Социалистической Республики Вьетнам участвовал ракетный фрегат «Куанг Чунг», а от ВМС Китайской Народной Республики — корабль «Гуаньюань». Победу в этих соревнованиях одержали российские моряки, на второй позиции военнослужащие из Вьетнама. Китайские моряки стали третьими.