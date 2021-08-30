Морские экипажи прошли тропой выживания

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители иностранных делегаций и команды-участницы, сообщили в пресс-службе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря» ВМФ России представлял экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота, от ВМС Социалистической Республики Вьетнам участвовал ракетный фрегат «Куанг Чунг», а от ВМС Китайской Народной Республики — корабль «Гуаньюань». Победу в этих соревнованиях одержали российские моряки, на второй позиции военнослужащие из Вьетнама. Китайские моряки стали третьими.
По результатам конкурса «Морской десант» первое место завоевали морские пехотинцы России. Команда Китайской Народной Республики заняла второе место. Замкнули тройку лидеров морские пехотинцы Исламской Республики Иран.
Победителям и призерам конкурсов в торжественной обстановке вручены кубки, медали, памятные дипломы и ценные подарки.
Отметим, что участники турнира «Кубок моря» соревновались в применении вооружения корабля по предназначению, в морской выучке, а также боролись за живучесть корабля.
Конкурс «Морской десант-2021» проходил на двух полигонах морской пехоты ТОФ. Он стартовал 22 августа и состоял из трех этапов — «Эстафета», «Полоса препятствий» и «Тропа выживания». Впервые в нем участвовали команды Республик Абхазия и Южная Осетия.