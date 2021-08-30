Приморский спасатель: отдых на воде всегда риск. Даже в бассейне

Приморский спасатель: отдых на воде всегда риск. Даже в бассейне
Приморский спасатель: отдых на воде всегда риск. Даже в бассейне
Сегодня, 09:45ОбществоФото: фото предоставлено Максимом Бояровым
В купальный сезон пляжи Владивостока не пустуют даже в непогоду. Отдыхающие, если не купаются, то просто сидят на берегу, дышат свежим воздухом, любуются на море.

Максим Бояров работает спасателем на одном из пляжей базы отдыха в районе Эгершельда второй год подряд, в купальный сезон. Который, как известно, официально в краевом центре длится три месяца: с 15 июня по 15 сентября.

Максим отметил, что стать пляжным спасателем может человек, имеющий хорошую физическую подготовку.

— Я занимаюсь спортом, могу проплыть без остановки несколько часов. Мне предложили попробовать, я согласился, прошел обучение на спасателя, получил аттестацию.

В обязанности пляжного спасателя входит патрулирование зоны бассейнов — их два на территории базы, а также участка на берегу, где люди отдыхают в беседках, на лежаках или просто на песке, расстелив полотенца. Купаться в море в этом месте не разрешено, но отдыхающие нередко игнорируют запрет.

— Мы работаем вдвоем: один постоянно находится на наблюдательной вышке — смотрит за берегом и прилагающей акваторией, людьми, обстановкой. Другой патрулирует территорию пляжа около бассейнов. Работаем по такому графику: два дня дежурим — с 9 утра до 21 вечера, потом два дня отдыхаем. Может показаться, что спасатель на воде — это такая необременительная халтура: грейся на солнышке, любуйся на красивых девушек в купальниках… На самом деле, мы сильно устаем — от жары, наблюдения, ведь приходится быть очень внимательным, постоянно быть начеку, ведь наша задача не только спасать утопающих, а, скорее, предупредить назревающую опасную ситуацию, — рассказывает Максим Бояров. — А вот оказать помощь — не проблема, ведь нас специально обучали этому, мы отрабатывали приемы спасения на воде

За время работы ему не раз приходилось применять свои знания на практике. Причем спасать приходилось именно маленьких детей и подростков.

— В бассейне дети находятся, как правило, в надувных нарукавниках, удерживающих их на поверхности воды, или на надувных кругах. Было несколько случаев, когда малыши и ребята, не удержавшись на кругу, падали в воду, или сам круг переворачивался. Всегда успевал вытащить их до того, как нахлебаются воды, до реанимационных действий дело еще не доходило, даже никто испугаться не успел. А вообще, отдых на воде — всегда риск, все происходит быстро, вот поэтому и важно непрерывное наблюдение за отдыхающими, — отмечает Максим.

Но самые безалаберные отдыхающие — это люди в состоянии алкогольного опьянения.

— Выпивают на жаре, потом идут охладиться в море, не обращая внимания на предупреждения. Тут и до беды недалеко, особенно тем, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами — от перепада температур высок риск спазма коронарных сосудов и инфаркта, судорог. Нетрезвый человек теряет над собой контроль и плохо ориентируется, шансы утонуть у него многократно повышаются, — говорит пляжный спасатель.

Также, по словам Максима, немало есть любителей купаться в шторм. Люди не хотят понимать, что уже берега, на мели их подстерегает опасность быть унесенными в море, вряд ли им удастся справиться с большой волной, это даже подготовленному человеку крайне сложно сделать.

Сюжеты:
Приморский край
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