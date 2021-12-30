Почти сорок приморских школ отремонтируют за два года

Размер субсидий из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием в ближайшие два года составит более 91,6 млрд рублей. Эти средства позволят обновить более чем 2 тыс. учебных заведений страны.

В Приморском крае участниками программы по капремонту в ближайшие два года станут 39 учебных заведений. По словам регионального координатора проекта «Новая школа» и заместителя Председателя Думы города Владивостока Елены Новицкой, до конца 2026 года будут капитально отремонтированы все нуждающиеся в ремонте школы Приморского края. Кроме того, будут построены новые учебные заведения – во Владивостоке, Большом Камне, Красноармейском, Надеждинском, Партизанском муниципальных районах. «За парты новых школ Приморского края сядут более трех тысяч ребят», - сообщила Елена Новицкая. В ближайшие два года федеральную финансовую поддержку получат 80 регионов России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Наши дети должны учиться в хороших, современных школах. И принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования», – отметил премьер-министр на заседании Правительства 24 декабря. Реализация программы капремонта учебных заведений начнется с января 2022 года. Список первоочередных объектов капремонта сформирован на основе их заявок. В зависимости от ситуации в конкретном регионе, это может быть как одна, так и десять школ. Уже сейчас, на этапе подготовки к ремонту, важно, чтобы родительские комитеты и сами учащиеся подключались к процессу, делились своими идеями по поводу будущего облика их школ. По поручению президента всего до конца 2026 года будет отремонтировано 7,3 тыс. зданий общеобразовательных организаций. Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Путин поручил на Съезде «Единой России» в июне. Её реализацию закрепили в народной программе партии. Напомним, за 2021 год капитальный ремонт охватил 43 приморские школы. Ведение ремонта обеспечивается из краевого и федерального бюджетов, всего было выделено 215,8 миллиона рублей. Кроме того, за прошлый год в школы Приморья поступили почти 3 тысячи ноутбуков по нацпроекту «Образование». Общая стоимость закупки составила 197,5 миллионов рублей.

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