В 2021 году во Владивостоке отремонтируют надземные переходы

В 2021 году во Владивостоке отремонтируют надземные переходы
Сегодня, 13:01ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Надземные пешеходные переходы во Владивостоке в районе улиц Новоивановской, 3, Луговой, 71 и Маковского на остановке общественного транспорта «Перевал» отремонтируют в этом году. Администрация приморской столицы объявила аукционы и приступила к поиску подрядчиков.

Специалисты мэрии отметили, что на перечисленных объектах необходимо отремонтировать ступени, усилить их металлическими листами, заасфальтировать тротуары, заменить стальные элементы ограждения, провести ремонт кованых сегментов.

В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока рассказали, что в 2021 году также запланирован ремонт надземного пешеходного перехода на улице Светланской, 152.

«Сейчас готовится аукционная документация для поиска подрядчика», — сообщили в мэрии.

Специалисты администрации отметили, что во Владивостоке ведутся работы по очистке пешеходных переходов от афиш, объявлений и граффити. Подземные переходы приводят в порядок с помощью парогенераторов.

Сюжеты:
Приморский край
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