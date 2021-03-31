В 2021 году во Владивостоке отремонтируют надземные переходы

Надземные пешеходные переходы во Владивостоке в районе улиц Новоивановской, 3, Луговой, 71 и Маковского на остановке общественного транспорта «Перевал» отремонтируют в этом году. Администрация приморской столицы объявила аукционы и приступила к поиску подрядчиков.

Специалисты мэрии отметили, что на перечисленных объектах необходимо отремонтировать ступени, усилить их металлическими листами, заасфальтировать тротуары, заменить стальные элементы ограждения, провести ремонт кованых сегментов. В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока рассказали, что в 2021 году также запланирован ремонт надземного пешеходного перехода на улице Светланской, 152. «Сейчас готовится аукционная документация для поиска подрядчика», — сообщили в мэрии. Специалисты администрации отметили, что во Владивостоке ведутся работы по очистке пешеходных переходов от афиш, объявлений и граффити. Подземные переходы приводят в порядок с помощью парогенераторов.

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