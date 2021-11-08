Приморские тхэквондисты привезли из Греции медали всех проб

Приморские спортсмены завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по Тхэквондо ИТФ. Турнир прошел с 25 по 31 октября в греческом городе Ираклион на острове Крит. В борьбе за звание лучших участвовали более тысячи спортсменов из 25 стран.

Приморский край на соревнованиях представляли чемпионка РФ по тхэквондо ИТФ 2021 Людмила Мельникова и её тренер Сергей Дю. Девушка завоевала «бронзу» в весовой категории свыше 77 килограммов. В трех боях Людмила Мельникова одержала две победы. В возрастной категории 30-49 лет Сергей Дю завоевал чемпионство Европы в дисциплине «Туль», «серебро» в спаррингах в весе до 80 килограммов и две «бронзы» в силовом разбивании досок и формальном комплексе группа. В общекомандном зачете Россия вырвалась на первое место, оставив позади спортсменов и Украины и Греции. Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

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