"Адмирал" разобрался с трактористами

– «Адмирал» - с победой. По игре. У нас сегодня, конечно, технический момент – пас, прием и последний бросок – был на очень слабом уровне. Поэтому это основная причина. В принципе создали довольно-таки много моментов, особенно во второй половине, в третьем периоде, но реализация и, вообще, игра в пас очень слабые были сегодня. Готовимся к завтрашнему матчу.