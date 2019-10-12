Прощание со скончавшимся после продолжительной болезни экс-капитаном "Адмирала" пройдет 13 октября

Хоккейная общественность Приморья простилась с экс-капитаном «Адмирала» 7 октября. Незадолго до начала матча с «Нефтехимиком» болельщики разместили фото Самвела на площадке перед ареной и возложили к нему цветы. Матч начался с минуты молчания, но и после финальной сирены хоккеисты «Адмирала» остались на льду, для того чтобы вместе с болельщиками попрощаться с одним из самых мужественных игроков российского хоккея.