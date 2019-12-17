"Лучу" напишут план спасения

"Лучу" напишут план спасения

17 декабря 2019, 11:03
Спорт
Позиция администрации Приморского края и спонсора, "Терминал Астафьева", в том, чтобы сохранить и развивать футбольный клуб

Позиция администрации Приморского края и спонсора, "Терминал Астафьева", в том, чтобы сохранить и развивать футбольный клуб

Администрация Приморского края совместно с ФК «Луч» и спонсорами разработают план финансового оздоровления фубольного клуба. Об этом договорились на рабочем совещании с участием первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербина и представителей спонсора, ОАО "Терминал Астафьева".

Как сообщила Вера Щербина по итогам совещания, главная задача сейчас – погашение задолженности по заработной плате перед игроками и персоналом клуба. Первые выплаты игрокам начнутся уже в декабре.

"Позиция администрации Приморского края и спонсора, "Терминал Астафьева", в том, чтобы сохранить и развивать футбольный клуб "Луч". Мы договорились совместно найти пути выхода из сложившейся тяжёлой ситуации с задержкой выплаты заработной платы игрокам и персоналу. Основные решения будут приняты в январе следующего года, а сейчас главное выплатить людям деньги перед праздниками", – добавила заместитель руководителя региона.

Вера Щербина отметила, что в ближайшее время состоится общая встреча с участием представителей департамента физической культуры и спорта, спонсоров клуба в лице "Терминал Астафьева" и ВМТП для разработки дорожной карты по финансовому оздоровлению флагмана приморского футбола.

Напомним, что перед зимним перерывом "Луч" одержал две гостевые победы, в том числе над лидером первенства и сейчас занимает 15 место в Футбольной Национальной Лиге.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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