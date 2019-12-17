"Лучу" напишут план спасения

"Позиция администрации Приморского края и спонсора, "Терминал Астафьева", в том, чтобы сохранить и развивать футбольный клуб "Луч". Мы договорились совместно найти пути выхода из сложившейся тяжёлой ситуации с задержкой выплаты заработной платы игрокам и персоналу. Основные решения будут приняты в январе следующего года, а сейчас главное выплатить людям деньги перед праздниками", – добавила заместитель руководителя региона.