"Лучу" напишут план спасения

Позиция администрации Приморского края и спонсора, "Терминал Астафьева", в том, чтобы сохранить и развивать футбольный клуб

Позиция администрации Приморского края и спонсора, "Терминал Астафьева", в том, чтобы сохранить и развивать футбольный клуб Администрация Приморского края совместно с ФК «Луч» и спонсорами разработают план финансового оздоровления фубольного клуба. Об этом договорились на рабочем совещании с участием первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербина и представителей спонсора, ОАО "Терминал Астафьева". Как сообщила Вера Щербина по итогам совещания, главная задача сейчас – погашение задолженности по заработной плате перед игроками и персоналом клуба. Первые выплаты игрокам начнутся уже в декабре. "Позиция администрации Приморского края и спонсора, "Терминал Астафьева", в том, чтобы сохранить и развивать футбольный клуб "Луч". Мы договорились совместно найти пути выхода из сложившейся тяжёлой ситуации с задержкой выплаты заработной платы игрокам и персоналу. Основные решения будут приняты в январе следующего года, а сейчас главное выплатить людям деньги перед праздниками", – добавила заместитель руководителя региона. Вера Щербина отметила, что в ближайшее время состоится общая встреча с участием представителей департамента физической культуры и спорта, спонсоров клуба в лице "Терминал Астафьева" и ВМТП для разработки дорожной карты по финансовому оздоровлению флагмана приморского футбола. Напомним, что перед зимним перерывом "Луч" одержал две гостевые победы, в том числе над лидером первенства и сейчас занимает 15 место в Футбольной Национальной Лиге. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

