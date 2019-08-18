"Луч" вновь побеждает и теряет игроков

- Не сказал бы, что матч был простой, даже при таком крупном счете. Я знаю хорошо тренера гостей Сергея Оборина. Играл у него. Много у него почерпнул. Благодарен ему. Если по игре, то поле было сложное, и мы вышли играть в два нападающих. Упростили игру и забили быстрый гол. Реализовали свои моменты. Сыграли хорошо и очень рад, что не пропустили. Впереди сложный график - кубковая игра и выезд в Калининград. Будем готовиться. Результатом я сегодня доволен.