"Луч" вновь побеждает и теряет игроков

Есть первая в сезоне победа желто-синих с разгромным счетом

Есть первая в сезоне победа желто-синих с разгромным счетом Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. Владивосток, 18 августа. Стадион "Динамо", 1850 зрителей. "Луч" (Владивосток) - "Факел" (Воронеж) - 3:0 (1:0). Голы: Кутьин (2), Гординенко (63), Алиев (73). "Луч": Пономаренко, Марущак, Магадиев, Ботака, Аравин, Абазов (Симанов, 81), Кротов, Стеклов (Макаренко, 84), Квеквескири (Калугин, 82), Кутьин (Гордиенко, 48), Алиев (Саламатов, 77). "Факел": Ермаков, Хайманов, Лихачев, Дмитриев, Пухов (Мазуров, 78), Рябокобыленко, Гладышев (Красильниченко, 78), Черевко (Микушин, 10), Хлебородов, Яковлев (Букия, 66), Корян (Воробьев, 71). Предупреждения:Квеквескири, 57, Саламатов, 80 - Гладышев, 53, Яковлев, 55, Рябокобыленко, 77. «Луч» прервал трехматчевую серию без побед. Каждый из трех штатных нападающих хозяев отметился забитым голом, а Саид АЛИЕВ и без этого выдал отличный матч, постоянно обостряя игру и держа в напряжении защиту гостей. И кто знает, если бы поле было в приемлимом состоянии, сколько раз бы лучший бомбардир «Луча» заставил вратаря гостей вынимат мяч из ворот. Положительный исход матча омрачила травма КАЛУГИНА – у полузащитника «Луча», похоже, перелом верхней челюсти. В составе гостей на поле вышли два бывших игрока «Луча» - Руслан КОРЯН и Иван ХЛЕБОРОДОВ. Сергей ОБОРИН, главный тренер ФК «Факел»: - Сложно делать резюме при неудовлетворительных результатах. Сегодня мы в ряде ситуаций индивидуально уступили. Уступили в простых эпизодах и хозяева эти ошибки использовали. Быстрый гол повлиял на ход игры. Мы сыграли хуже. Этого хватило для крупного счета. Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»: - Не сказал бы, что матч был простой, даже при таком крупном счете. Я знаю хорошо тренера гостей Сергея Оборина. Играл у него. Много у него почерпнул. Благодарен ему. Если по игре, то поле было сложное, и мы вышли играть в два нападающих. Упростили игру и забили быстрый гол. Реализовали свои моменты. Сыграли хорошо и очень рад, что не пропустили. Впереди сложный график - кубковая игра и выезд в Калининград. Будем готовиться. Результатом я сегодня доволен. Газета "Золотой Рог", Владивосток Фото ФК «Луч»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter