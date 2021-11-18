На новом поле ФК «Океан» прошла первая тренировка

«Мы знаем, насколько в Находке любят футбол и поддерживают «Океан». Поэтому и свою поддержку футбольного клуба мы начали системно, с вложений в инфраструктуру, которая является основой для будущих успехов. Мы реконструировали этот стадион, чтобы у команды было современное место для игр и тренировок, а болельщикам – комфортно поддерживать любимых игроков. Системный подход в работе и применение самых передовых мировых технологий мы применили и здесь, при реконструкции стадиона. Мы дали слово команде, что сделаем это поле в этом году и сейчас здесь можно играть и тренироваться», — рассказал Владимиров.