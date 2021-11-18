На новом поле ФК «Океан» прошла первая тренировка

На первой тренировке присутствовали представители краевой и городской думы, власти Находки и болельщики. По словам гендиректора АО «Терминал Астафьева» Алексея Владимирова, после реконструкции поле будет полностью соответствовать требованиям профессиональных турниров.
«Мы знаем, насколько в Находке любят футбол и поддерживают «Океан». Поэтому и свою поддержку футбольного клуба мы начали системно, с вложений в инфраструктуру, которая является основой для будущих успехов. Мы реконструировали этот стадион, чтобы у команды было современное место для игр и тренировок, а болельщикам – комфортно поддерживать любимых игроков. Системный подход в работе и применение самых передовых мировых технологий мы применили и здесь, при реконструкции стадиона. Мы дали слово команде, что сделаем это поле в этом году и сейчас здесь можно играть и тренироваться», — рассказал Владимиров.
Строители отремонтировали трибуну. Она вмещает 2500 человек. Установлено новое ограждение. Его высота 8 метров. Поле освещает современное оборудование, уложен газон последнего поколения.
«Важно, чтобы футболисты и болельщики «Океана» после реконструкции получили хороший, удобный и долговечный стадион. Здесь уже установлены удобные для болельщиков, антивандальные, кресла. Новое ограждение будет с трех сторон поля, а не только одной, как было раньше. Уложили новый газон последнего поколения, сертифицированный ФИФА, корейской компании KONYGREEN. Это покрытие позволит команде «Океан» выступать на профессиональном уровне. Стоимость реконструкции на данном этапе составила более 30 миллионов рублей. Весной, к новому сезону, добавим дополнительные мощности освещения и торжественно откроем поле официально ярким спортивным праздником», — рассказал менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко.
Николай Алешин, депутат заксобрания Приморья подчеркнул важность появления такого современного спортивного объекта в Находке.
«Важно и значимо, что социально-ответственный бизнес поддерживает спорт и помогает нам, жителям Находки, с появлением новых спортивных объектов. Думаю, что это современное, комфортное для игроков и болельщиков поле поможет команде «Океан» добиваться новых побед. А их успехи станут хорошей мотивацией для детей приходить сюда и играть в футбол», — отметил народный избранник.
Инициатива поддержать клуб принадлежит депутату думы Находки Анзору Авдадаеву. Именно он обратился за помощью в «Терминал Астафьева».
«Итог – наша команда стала обладателем Кубка Приморского края и призером первенства края. А сегодня проходит первая открытая тренировка на новом поле. Это стало возможно благодаря поддержке «Терминала Астафьева» и лично Руслана Кондратова. Футбол в нашем городе любят, поэтому надеюсь этот спорт в нашем городе будет и в дальнейшем развиваться благодаря социально-ответственному бизнесу», — пожелал Анзор Авдадаев.
Тренировку возглавил тренер Александр Тихоновецкий. Его подопечные отдельно поблагодарили четырех самых преданных болельщиков команды, которые весь прошедший сезон поддерживали их, как во время домашних игр, так и на выездных. Андрей Станкевич, Евгений Плотников, Алексей Марченко и Эдуард Козин получили по новому комплекту болельщика ФК «Океан».
«После голодного «ковидного» года, захотелось побольше живого футбола, не по телевизору. Поэтому решили поддерживать команду не только дома, но и на выездах. Удалось сделать 4 выезда, в том числе, в Чугуевку. Договаривались с командой, они нас брали в автобус. Теперь, на новом поле наша поддержка будет во много раз сильней», — рассказал болельщик «Океана» Евгений Плотников.
Поделился своими впечатлениями от первой тренировки на новом поле и полузащитник «Океана» Александр Пучков.
«Поле принципиально другого качества: трава высокая, мяч хорошо катится, бегать мягче. Забор сделали выше – раньше мячи постоянно вылетали на дорогу. И трибуны для зрителей рядом – нам будет приятнее играть в футбол. Теперь будем привыкать к полю, чтобы в новом сезоне принимать здесь гостей», — поделился футболист.
Официальное открытие нового поля ФК «Океан» пройдет весной 2022 года, когда станет известна структура календаря будущих соревнований.