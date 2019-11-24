"Луч" обыграл в Москве "Торпедо"

- Для нас сейчас на первом месте результат. Мы оказались в непростой ситуации, в зоне вылета, и нам предстояло сыграть три матча на выезде, это тяжелое испытание. Я рад, что ребята прониклись ситуацией. Не могу сказать, что в Ярославле мы проиграли по всем статьям, но в двух следующих матчах мы показали уже неплохое качество футбола. Наверное, в наибольшей степени результат решал настрой на игру. Понятно, что у всех было уже отпускное настроение, и с этим не хотелось мириться. Рад, что ребята вышли и отработали на сто процентов. Победы так и приходят, легких побед не бывает. Мы знали сильные и слабые стороны «Торпедо», но это наши внутренние дела, которые не очень интересны болельщикам.