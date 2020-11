"Луч" обыграл в Москве "Торпедо"

Команда из Владивостока одержала вторую победу подряд, на этот раз над лидером

Команда из Владивостока одержала вторую победу подряд, на этот раз над лидером Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. 25 тур. 23 ноября. Москва. Стадион "Спортивный городок "Лужники", 1 040 зрителей. «Торпедо» (Москва) – «Луч» (Владивосток) - 0:2 (0:0). Голы: Саламатов (46), Алиев (70). «Торпедо»: Цыган, Елисеев (Самсонов, 70), Багаев, Божин, Шишкин, Шоркин, Галоян (Татаринов, 80), Самошников, Лях, Сергеев, Лебеденко (Кертанов, 80). «Луч»: Котляров, Насадюк, Магадиев, Абазов (Марущак, 36), Стеклов, Саламатов (Макаренко, 85), Носов, С.Пономаренко, Кротов, Гордиенко (Квеквескири, 68), Кутьин (Алиев, 61). Предупреждения: Божин (50) – Насадюк (49), Квеквескири (78). «Луч» после побед над «Спартаком-2» и «Торпедо» покинул зону вылета. Для «Торпедо» это третье поражение кряду. Александр БОРОДКИН, и.о. главного тренера ФК «Торпедо»: - Хочу поздравить «Луч» с победой. С приходом нового тренера коллектив стал играть более организованно. Если говорить о нашей команде, то хочу поблагодарить ребят за желание и самоотдачу, по этим составляющим никаких вопросов нет. Где-то не повезло, где-то мяч не залетал. Желание было сверхмеры, это и мешало. Хочу, в целом, поблагодарить команду за первую часть сезона, которую они прошли, в принципе, хорошо. - У вас есть объяснения спада команды перед зимней паузой? - Я бы не назвал эту ситуации функциональной ямой. Может, не хватило элементарного спортивного счастья. Потому что в плане функциональной подготовки и по движению мы никому из соперников не проиграли. Не хватило удачи на завершающей стадии. Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер ФК «Луч»: - Для нас сейчас на первом месте результат. Мы оказались в непростой ситуации, в зоне вылета, и нам предстояло сыграть три матча на выезде, это тяжелое испытание. Я рад, что ребята прониклись ситуацией. Не могу сказать, что в Ярославле мы проиграли по всем статьям, но в двух следующих матчах мы показали уже неплохое качество футбола. Наверное, в наибольшей степени результат решал настрой на игру. Понятно, что у всех было уже отпускное настроение, и с этим не хотелось мириться. Рад, что ребята вышли и отработали на сто процентов. Победы так и приходят, легких побед не бывает. Мы знали сильные и слабые стороны «Торпедо», но это наши внутренние дела, которые не очень интересны болельщикам. - Насколько матч был принципиальным лично для вас? - Если бы мы играли на Восточной, была бы другая ситуация. А здесь матч был, как выездной. Но все равно было приятно оказаться в атмосфере, которую создают торпедовские болельщики. - Могли бы отметить слабые стороны «Торпедо»? - Мы знали, какие недостатки есть у команды. Когда черно-белым противостоят более скоростные нападающие с быстрыми выходами в атаку, три защитника не всегда справлялись со своими обязанностями. Когда не работал, посетил много матчей с участием «Торпедо», и хорошо знал эти качества. Мы старались убыстрять игру в середине поля и делать хорошо организованный выход в атаку. - Как настраивали игроков в перерыве матча? - Не поверите, если я вам расскажу. Мне было непонятно: мы бросаем аут и после этого приводим мяч нашему вратарю. Это чистый маразм, согласитесь? Разве это футбол? Я попросил расставиться в зону, чтобы один центральный полузащитник шел в подбор, а второй – в розыгрыш. Ребята сделали это и забили гол. Все на лавке смеялись. - После суперсейва Котлярова поверили, что доведете игру до победы? - Да, это один из моментов, который возник в конце, вселил надежду. - Вы просматриваете легионеров из соседних стран? Например, СКА интересуется игроками из Японии. - У нас есть селекционный отдел, который просматривает кандидатов, но сейчас некогда было этим заниматься. В ближайшее время состоится встреча с руководством клуба, я озвучу те позиции, которые хочу усилить. В первой лиге могут играть только три иностранца, и, если появится хороший кандидат – почему нет. После 25 туров «Луч» занимает 15-ое место в первенстве ФНЛ, набрав 26 очков. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ФНЛ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter