"Луч" справился с "Балтикой"

- Хочется поздравить «Балтику» с 65-летием. Клуб с историей. Что касается игры, то ее я бы разделил на три отрезка. Сначала у нас были подходы, и соперник создал полумомент на 21-й минуте, это хорошо. Потом отдали инициативу, и соперник стал больше владеть мячом. Хотя известно, что в современном футболе это не главное. Не все побеждают после этого. Балтийцы перестроились по ходу игры, мы отдали территорию. У нас были опасные моменты, и могли победить. Но ничья закономерна. Хотя нам более обидно, что не победили.