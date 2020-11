"Луч" летит в Чечню

Одним из героев матча с "Динамо" стал молодой вратарь команды из Владивостока

Одним из героев матча с «Динамо» стал молодой вратарь команды из Владивостока Футбол. 25 сентября. 1/16 финала Олимп-Кубка России сезона 2019/2020. Владивосток. Стадион "Динамов", 6,2 тыс. зрителей. "Луч" (Владивосток) - "Динамо" (Москва) - 1:0 (1:0). Гол: Марущак (20). "Луч": Ребров, Марущак, Насадюк, Пономаренко, Ботака, Кротов, Катрич (Магадиев, 72), Гордиенко, Носов (Квеквескири, 66), Кутьин(Алиев, 61). "Динамо" (Москва): Шунин,Ордец, Рыков, Калинин, Морозов, Хильемарк, Грулев (Игбун, 58), Нойштедтер (Каборе, 66), Шиманьски, Шейдаев, Филип (Панченко, 58). Предупреждения: Насадюк (22), Квеквескири (69) – Калинин (51), Игбун (82), Рыков (82). За весь матч «Динамо», не так давно потратившее на трансферы 40 миллионов евро, создало ноль голевых моментов, за исключением попадания Игбуна в перекладину. После матча спортивный директор «Динамо» Роман ОРЕЩУК в подтрибунном помещении крайне эмоционально выразил недовольствие действиями судейской бригады, ссылаясь на неназначенный пенальти за якобы стопроцентный фол на нигерийском нападающем ИГБУНЕ. А вот на тот момен еще главный тренер «Динамо» Дмитрий ХОХЛОВ повел себя по мужcки, приняв весь удар на себя. После победы над «Динамо» «Луч» в 1/8 финала Кубка России в Грозном встретится с «Ахматом», победившем «СКА-Хабаровск» только в серии пенальти. Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»: - По другому кубковые игры е проходят. Очень тяжелый матч. Настраивались на него. Дали шанс многим ребятам, коорые получали мало игровой практики. Через три дня ответственная игра с «Чертаново» в первенстве ФНЛ. Ребята сами настраивались и очень хотели выиграть, пройти дальше. Наверное, хотелось бы поблагодарить за дополнительную мотивацию молодого вратаря «Динамо» ЛЕЩУКА, который очень завел нашу команду сегодня, сказав что его команда летит во Владивосток за победой с крупным счетом. Но не получилось у них. Мы больше играли от обороны, но это наш футбол. По другому с командой премьер-лиги, наверное, и не получилось бы. Я даже не помню сейвов нашего вратаря, по моему он играл только на выерховые мячи. То, что было, он снял. Он у нас кубковый вратарь (до этого Ребров сыграл на ноль в 1/32 Кубка России в Чите). Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ФК «Динамо»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter