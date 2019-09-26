"Луч" летит в Чечню

Мы больше играли от обороны, но это наш футбол. По другому с командой премьер-лиги, наверное, и не получилось бы. Я даже не помню сейвов нашего вратаря, по моему он играл только на выерховые мячи. То, что было, он снял. Он у нас кубковый вратарь (до этого Ребров сыграл на ноль в 1/32 Кубка России в Чите).