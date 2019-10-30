Черлидерша приморского "Адмирала" вошла в российский ТОП-5 по красоте

Открывает наш Топ Юлия Демидович, черлидерша Новосибирского хоккейного клуба "Сибирь". Сейчас Юлии 22 года и она капитан и тренер шоу-команды Dolls, команда в которую Юлия пришла 7 лет назад. Она увидела выступления девочек на хоккейном матче и загорелась выступать вмести с ними. Вскоре после чего начала искать информацию по поводу вступления в группу ну, а дальше после попадания всё пошло только в наилучшую сторону. Соревнования, регулярные тренировки и выступления перед зрителями, Юлия получила, то чего так давно хотела. По словам Юлии у них очень слаженная и хорошая команда, которая понимает друг друга.