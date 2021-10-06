А поехали в круиз?

«Разрабатывается более 20 вариантов круизов с апреля по октябрь длительностью от 4 до 20 дней. В подготовке маршруты на 2022 и 2023 годы. Это уникальный туристический продукт. Теплоход будет ходить по Дальнему Востоку под Российским флагом. Судов такого класса — комфортабельных круизных теплоходов — на Дальнем Востоке нет. Есть похожие услуги, дающие схожие впечатления и комфорт. Это путешествия на теплоходе по сибирским рекам Енисею и Лене. Но морского теплохода нет. На нашем лайнере туристы смогут с комфортном разместиться в двухместной каюте и отправиться в путешествие по Дальнему Востоку. К их услугам будет салон-ресторан с достойной подачей привычных блюд и экзотическим меню. Клиентам будут предложены вечерние программы и продуманные экскурсии. Например, люди смогут увидеть всю красоту Курильских островов — флору и фауну, познакомиться с морскими котиками и восхититься вулканами Дальнего Востока», — рассказал о проекте генеральный директор компании «Круизный флот „Русич“» Антон Нешатаев.