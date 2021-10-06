А поехали в круиз?

Уже в следующем году взамен зарубежных круизов на Дальнем Востоке появятся свои — на Камчатку и острова Сахалинской области. Проект реализует резидент Свободного порта Владивосток компания «Круизный флот „Русич“». Разбираемся, как будут устроены первые дальневосточные круизы.
Инвестиции и рабочие места
Инвестор, «Круизный флот „Русич“», намерен потратить на реализацию проекта 1,77 миллиарда рублей. На эти средства уже куплен комфортабельный круизный теплоход Stella Australis, переименованный в «Родину», который подойдёт для организации как морских, так и речных туров. Его вместимость — 198 пассажиров. Пассажиры судна смогут увидеть природные достопримечательности Камчатки, Курильских и Командорских островов, труднодоступных районов с вулканами и горячими озерами, особо охраняемых природных территорий с высадкой на острова, где нет причалов.
«Разрабатывается более 20 вариантов круизов с апреля по октябрь длительностью от 4 до 20 дней. В подготовке маршруты на 2022 и 2023 годы. Это уникальный туристический продукт. Теплоход будет ходить по Дальнему Востоку под Российским флагом. Судов такого класса — комфортабельных круизных теплоходов — на Дальнем Востоке нет. Есть похожие услуги, дающие схожие впечатления и комфорт. Это путешествия на теплоходе по сибирским рекам Енисею и Лене. Но морского теплохода нет. На нашем лайнере туристы смогут с комфортном разместиться в двухместной каюте и отправиться в путешествие по Дальнему Востоку. К их услугам будет салон-ресторан с достойной подачей привычных блюд и экзотическим меню. Клиентам будут предложены вечерние программы и продуманные экскурсии. Например, люди смогут увидеть всю красоту Курильских островов — флору и фауну, познакомиться с морскими котиками и восхититься вулканами Дальнего Востока», — рассказал о проекте генеральный директор компании «Круизный флот „Русич“» Антон Нешатаев.
Особенностью теплохода станет наличие специальных лодок-зодиаков. Простой механизм спуска и подъема лодок позволит безопасно и с комфортом высадить туристов на острова, где нет причалов.
«В настоящее время теплоход находится в территориальных водах Чили. Уже занимаемся его доведением до стандартов безопасности России. Работы согласованы с государственными службами морского регистра. Теплоход в хорошем состоянии и готов к эксплуатации, полностью соответствует международным стандартам. Судно придёт в Россию после завершения сделки, которая ведется в настоящее время. Планируем начать навигацию в мае 2022 года. Продажи откроем в октябре 2021 года. Мы уверены, что морские круизы по восточному побережью России будут интересны нашим постоянным клиентам, туристам из Москвы и Санкт-Петербурга, которые уже успели побывать на Белом и Черном морях, в приарктической зоне, сходить по Каспию и Волге на двух наших теплоходах. Жители дальневосточного региона тоже найдут для себя возможность отправиться в круиз на новом судне», — сказал Антон Нешатаев.
Статус резидента Свободного порта Владивосток позволил предпринимателю получить кредит под сниженный процент на приобретение судна. По условиям государственной программы, аккредитованные банки основную часть процентов по кредиту, выданному резиденту СПВ, получают за счет субсидии из федерального бюджета.
Кроме того, будет создано 72 рабочих места, 62 из них — члены экипажа. Планируется, что трудоустроены будут в первую очередь именно жители Приморья.
«Особую значимость для нас представляют проекты, направленные на развитие индустрии туризма. Каждый год поток туристов на Дальний Восток растет. Свободный порт Владивосток наряду с территориями опережающего развития содействует раскрытию туристического потенциала Дальнего Востока. Сегодня в данной сфере только резиденты Свободного порта Владивосток реализуют более 60 проектов с общим объемом инвестиций около 14 млрд рублей, создается 2150 рабочих мест. Инвесторы работают над развитием гостиничных и рекреационных сервисов, повышением транспортной доступности, создают спортивные объекты, места для активного и комфортного отдыха. Налоговые льготы и административные преференции специальных экономических режимов, услуги и сервисы Корпорации помогают успешно реализовывать проекты, следовательно, привлекать на Дальний Восток больше российских и иностранных туристов», — сказала директор управляющей компании ТОР «Приморье» (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) Светлана Утяшева.
Цена вопроса
Приобрести билет на уникальный круиз можно уже сейчас. Стоимость путешествия — от 152 тысяч рублей за человека. Пассажирам предлагается несколько вариантов размещения. В «экономе» площадью 16,5 квадратных метров гостям предоставят две односпальные кровати, ванную комнату и кондиционер. «Люкс» от «эконома» отличается главным образом размерами каюты (их площадь составляет 20,5 квадратных метров) и наличием панорамного окна. Стоимость — от 269 тысяч за человека.
Компания предлагает путешественникам девятнадцать туров. Например, тур «И посетить все острова» включает Корсаков, Южно-Сахалинск, острова Кунашир, Шикотан, термальные источники. Ряд направлений предусматривает посещение лежбищ морских котиков, птичьих базаров, наблюдение за китами, подъём на вулканы. Круизы стартуют либо из Владивостока, либо из Петропавловска-Камчатского.
Пассажиров также ожидает развлекательная программа в городах отправления. Во Владивостоке туристам предложат посетить сафари-парк, остров Русский, исследовать владивостокскую крепость, пообедать в популярных ресторанах. Программа в Петропавлоске-Камчатском включает посещение этнодеревни Пимчах, термальных источников, полёт на вертолёте. Правда, за дополнительную плату.
Первый тур стартует 29 апреля. Завершится сезон 20 октября туром «Бытие курильской земли» с посещением Владивостока, Сахалина, термальных вод и других достопримечательностей.
С поддержкой государства
Власти, судя по всему, серьёзно настроены на развитие круизного судоходства на Дальнем Востоке. Так, полпред Юрий Трутнев предлагает строить суда на дальневосточных верфях.
«Например, мы хотим круизную компанию создать на Дальнем Востоке, просто заказать на наших верфях суда, у нас сейчас верфи ожили немножко в связи с заказом краболовов, в связи с заказом судов в рамках утвержденного механизма квот в обмен на инвестиции, но надо же дальше двигаться. Поэтому мы бы с удовольствием заказали несколько круизных судов для того, чтобы была возможность посмотреть Курильские острова, Командоры, остров Врангеля, у нас же много замечательных территорий вокруг Дальнего Востока, до которых почти не добраться», — сказал Трутнев.
Он счёл несправедливым, что на Дальнем Востоке работают только зарубежные суда.
При этом круизное судостроение в России сейчас переживает ренессанс. В 2019 году впервые в современной истории России отечественные верфи спустили на воду сразу три новых круизных лайнера.
«В мае прошлого года на АО „Судостроительный завод ‚Лотос‘“ (Астраханская область) состоялся спуск на воду круизного дизель-электрохода „Петр Великий“ смешанного река -море плавания проекта PV300VD, а в ноябре было спущено на воду круизное колесное судно „Золотое кольцо“ проекта ПКС180. На ПАО „Завод ‚Красное Сормово‘“ в Нижнем Новгороде в сентябре 2019 года состоялся спуск на воду круизного пассажирского судна „Мустай Карим“ проекта PV300 пассажировместимостью 329 человек», — сообщает агентство «Портньюс».
Любопытно, что в последний раз морские пассажирские суда спускали на воду именно дальневосточные верфи. Речь идет о небольшом судне «Гипанис» вместимостью 36 пассажиров 1992-го года постройки от Хабаровского завода.
Усиливающиеся темпы строительства объяснить достаточно просто — на данный момент идёт активная утилизация устаревших судов. Сейчас на всех круизных лайнерах России насчитывается 24 600 пассажиромест, в 2025-м их будет уже 18 700, в 2030-м — 11 600. При сохранении текущего объема круизных пассажиров рынку потребуется соответствующее количество новых судов.