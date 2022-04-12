«Какая боль!»

Сколько сейчас будет стоить «голливудская улыбка», какие услуги можно получить по полису ОМС, и на что надо ориентироваться при выборе стоматологической клиники, узнавал корреспондент «Золотого Рога».
Ориентация — комплекс
В столице Приморья найти зубоврачебный кабинет не проблема. Их в краевом центре более чем достаточно — от больших клиник до скромных кабинетов. Немало людей выбирают, исходя из стоимости услуг — где дешевле, туда и идут. Специалисты настаивают: это не самый верный метод.
Главный врач краевой стоматологической поликлиники Сергей Игнатов напоминает, что не все эти учреждения оказывают полный спектр стоматологических услуг: где-то это терапевтическая стоматология, где-то работают исключительно с детьми, где-то оказывают только ортопедическую стоматологическую помощь.
Главврач подсказывает, что при выборе стоматологической клиники необходимо ориентироваться на многие факторы: это и квалификация врачей, набор услуг и оказываемый сервис, и многое другое. Например, если в клинике врачи-стоматологи работают не на постоянной основе, а по совместительству, то пациенту придётся «подстраиваться» под специалиста, потому что он работает в данном учреждении только в определённые дни. Или сама клиника оказывает не все виды стоматологической помощи. Например, только лечение и удаление зубов, а, допустим, за услугами имплантации и протезирования придётся обращаться в другое учреждение. Это лишние издержки — и материальные, и временные.
— Обратившись в клинику с полным набором услуг, пациент решает вопросы комплексного лечения, а не каждой отдельной процедуры. Например, в краевой стоматологической поликлинике оказывается весь спектр стоматологических услуг: начиная от осмотра детей и взрослых, заканчивая имплантацией и протезированием; здесь проводятся плановые операции в полости рта детей и взрослых. Если необходимо лечение ребенка-инвалида под общим обезболиванием, дадут направление в стационар. Если необходима госпитализация, дадут направление, — уточняет Сергей Игнатов.
Менеджер одной из стоматологических клиник Владивостока Екатерина считает, что зубные кабинеты с откровенно бюджетным прайсом, как правило, хуже технически оснащены. И сложные случаи им не «по зубам».
— Люди порой вынуждены выбирать самое недорогое, но это оправдано, если предстоит небольшой объём работ, совсем простое лечение. Если проблема сложнее, то лучше всё же обратиться в клинику с полным спектром услуг. Ведь современное оборудование позволяет делать более точные диагнозы, показать скрытые дефекты, которые даже хороший специалист не сможет увидеть без помощи техники и назначить верное лечение. Да и новейшие инженерные решения, воплощённые в нынешних аппаратах и инструментах, позволяют проводить многие технологичные операции в полости рта, причём намного эффективнее и щадяще по отношению к организму, чем те, что были на вооружении зубных врачей, скажем, лет 10 назад, — убеждена Екатерина.
Сергей Игнатов напоминает, что ряд стоматологических услуг приморцы могут получить в рамках обязательного медицинского страхования.
— По полису ОМС лечат все стоматологические заболевания, а именно: слизистой оболочки полости рта, твёрдых тканей зубов кариозного и некариозного происхождения, а также височно-нижнечелюстного сустава, новообразования полости рта, — перечислил руководитель краевой стоматологической поликлиники.
Он также отметил, что за последние годы заметно возрос уровень стоматологических услуг, многие современные технологии стали доступны жителям Приморья, но в систему государственных гарантий бесплатного лечения по полису ОМС они, к сожалению, не входят.
Были бы десны здоровые, а зубы сами сделаем
Самые технологичные операции в стоматологии — это, прежде всего, имплантация. Екатерина вспоминает, что лет 10 лет назад стоматологические клиники Владивостока только начали оказывать такие услуги, а сегодня подобные операции становятся массовыми.
— Раньше пациентам приходилось по полгода ждать, пока пройдёт заживление дёсен после удаления, потом ещё какое-то время уходило на подготовку к имплантации, то сейчас операции по удалению зуба и установке импланта проходят зачастую одномоментно. И пациент уже через два-два с половиной месяца с начала лечения сверкает «голливудской улыбкой». Сокращение сроков без ущерба качеству стало возможным из-за применения более современных материалов и оборудования, а также освоения специалистами новых технологий. Плюс уже наработанный личный опыт, — объясняет Екатерина.
Она отметила, что спрос на импланты до недавнего времени рос с каждым годом. Но что покажет год нынешний, пока неизвестно: ситуация с инвалютой и антироссийские санкции могут отнести данную услугу в статус «элитных» во Владивостоке.
На фоне скачков курса доллара и евро цены на услуги имплантации поднялись на 30 — 50%. Всё из-за импортных материалов и инструментов, которые используются в подобных операциях. Они подорожали разом на 100%, и нет уверенности, что это будет конечная цена. В стоматологии практически всё зарубежное — и оборудование, и технологии, и инструменты, и материалы — как пломбировочные, так и лекарства, в том числе обезболивающие. Всё это завозили из Японии, Кореи, США, Германии, реже — из КНР и от российских поставщиков.
Кто-то скупал сахар, а кто-то зубные буры и цемент
Евгения Владимировна, владелица зубоврачебного кабинета и стоматолог с большим опытом поделилась, что за последний месяц услуги в её кабинете подорожали на треть.
— Ещё в конце февраля, когда начали расти цены у поставщиков, я не переживала: думала, временное явление, всё быстро устаканится. Но тут выяснилось, что из-за антироссийских санкций свежих завозов нет, поэтому, конечно, заказала материалов побольше. Но уже практически ничего не оставалось — было только самое дорогое, что раньше не брала. Пришлось выкупать остатки. Но и это было не так просто сделать: выдавали только под 100%-ную предоплату. А таких средств на счету не было, кредит — уже под повышенные проценты — нежелательно брать…
Евгения Владимировна отметила, что созданных запасов хватит ненадолго. Если поставки не возобновятся, то будет использовать отечественные препараты, цементы и инструменты.
— Да, есть наши российские материалы, инструменты. Но я ими не пользовалась, у меня нет опыта их применения, а для врача важно знать, как поведёт себя материал в конкретных обстоятельствах. Во Владивостоке большинство стоматологов работали с цементом, инструментами, расходниками из тех стран, что объявили санкции. Меня устраивало действие обезболивающего, которое поставлялось из США, а как будет действовать отечественный аналог, не знаю. Надеемся, что наши учёные и инженеры сделают аналоги не хуже импортных. Во всяком случае, применение российских материалов удешевит стоматологические услуги, — делится владелица стоматологического кабинета.
При этом Евгения Владимировна заметила, что южнокорейские поставщики, несмотря на санкции, не намерены уходить с российского рынка. И не прочь увеличить объёмы поставок, ведь в последнее время их активно потеснили на приморском рынке японские производители.
Чтобы лучше ориентироваться на этом рынке, приводим расценки клиники, которая позиционирует свои услуги как высокого качества, но доступные по цене. Отметим, что даже при стандартных расценках стоимость всего лечения может разниться — ведь всё зависит от сложности процесса, индивидуальных особенностей организма. Кому-то, например, не требуется при лечении обезболивающий укол, а кто-то даже при минимальном вмешательстве просит применить анестезию.
Итак, ранее лечение среднего кариеса обходилось в 4500 — 5000 рублей, сейчас — в 5500 — 6500 рублей. Если кариес усложняется ещё и пульпитом, то конечно, лечение обойдётся дороже — 5000 — 8000 рублей.
Более подробная калькуляция самой распространённой услуги — лечения кариеса на 1 зубе:
— лечение глубокого кариеса — 1250 рублей;
— постановка лечебной прокладки — 500 рублей;
— постановка пломбы 0,5 зуба (это считается большой) — 2800 рублей;
— расходный материал — 750 рублей;
— полировка пломбы — 550 рублей;
— анестезия — 700 рублей.
Итого: 6550 рублей.