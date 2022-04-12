«Какая боль!»

Главврач подсказывает, что при выборе стоматологической клиники необходимо ориентироваться на многие факторы: это и квалификация врачей, набор услуг и оказываемый сервис, и многое другое. Например, если в клинике врачи-стоматологи работают не на постоянной основе, а по совместительству, то пациенту придётся «подстраиваться» под специалиста, потому что он работает в данном учреждении только в определённые дни. Или сама клиника оказывает не все виды стоматологической помощи. Например, только лечение и удаление зубов, а, допустим, за услугами имплантации и протезирования придётся обращаться в другое учреждение. Это лишние издержки — и материальные, и временные.