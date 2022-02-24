Троим приморским чиновникам уже не прогуляться по Рио-де-Жанейро вслед за фантазией литературного Остапа Бендера. Их предполагаемые махинации привели прямой дорогой в руки блюстителей закона.

Начал череду громких задержаний прошлой недели глава Партизанского района Приморья Лев Хамхоев. Оказалось, что его «скрутили» по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По словам источника «Золотого Рога» в правоохранительных органах, муниципальный руководитель арестован по 2 части статьи 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, отличающееся особым статусом субъекта. Эта часть статьи обычно вменяется должностным лицам — как чиновникам местного уровня, так и федеральным госслужащим. Чуть позже в СКР заявили, что Лев Хамхоев, как предполагает следствие, незаконно расторг муниципальный контракт, увеличив его стоимость с 22 до 31 млн рублей. За такое преступление, если оно будет доказано в суде, грозит до семи лет лишения свободы. 19 февраля в отношении него была избрана мера пресечения — 2 месяца под стражей. По информации, которую тиражировали СМИ региона, вместе с главой Партизанского района задержали и двух муниципальных депутатов — Партизанского района и Находки. Следом «пошёл» исполняющий обязанности директора МПВ «Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта — 1» Руслан Самигуллин. Его появление в дальневосточной столице в 2020 году связывали с замглавы администрации Владивостока Азатом Ислаевым. По информации СКР, уголовное дело в отношении Самигуллина возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Следствие предполагает, что в октябре прошлого года муниципальный начальник получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 200 000 рублей за незаконное предоставление в аренду гаражных боксов, находящихся в муниципальной собственности, без заключения договора аренды. Решением суда и этого задержанного отправили в СИЗО. Ну, а замкнул эту троицу глава краевой жилищной инспекции, который был взят с поличным в момент передачи ему мзды. Как предполагает следствие — за противозаконное решение в сфере рынка жилищно-коммунальных услуг. По данным источников, в обмен на деньги Евгений Баршай должен был поспособствовать изменению лицензии на управление домом. Теперь чиновнику грозит серьёзное наказание. Как рассказал заведующий филиалом коллегии адвокатов Приморского края «Статус» Сергей Стецко, статья за получение взятки в особо крупном размере должностным лицом предполагает не только тюремный срок, но и штраф. — Лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки, — отметил юрист. С Баршаем связан занимательный «финт» в информационном пространстве: новости о его задержании с завидной частотой сменялись тем, что прямо в этот день он завершил свою карьеру на посту руководителя краевой жилищной инспекции. Точки над «i» расставили сотрудники СКР: они прямо назвали задержанного по той должности, которую он занимал на момент фиксации его деяния. Как и в первых двух случаях, чиновнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

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