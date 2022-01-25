Ох уж эта Находка

Не то чтобы находка, а вполне себе «чемодан без ручки» — третий месяц у берегов портового города в Приморье плотно сидит на мели контейнеровоз Rise Shine. Его дальнейшая судьба — весьма, прямо скажем, призрачная на данный момент, беспокоит жителей Находкинского городского округа.

Корреспондент «Золотого Рога» сделал несколько фото маячащего в нескольких сотнях метров от берега судна и поговорил с местными жителями. Контейнеровоз 1999 года постройки, который до неудачной попытки зайти в российский порт курсировал под флагом Панамы, забит грузом. — Странно, что техника там на борту осталась и её не спешат снимать и вывозить, её же ждут где-то? — интересуется жительница посёлка Приискового вблизи Находки, Ольга Кудряшова. С ней соглашается другой местный житель Владимир, он считает, что такая пассивность со стороны властей и безразличие владельцев контейнеров к судьбе груза наводит на некоторые тревожные мысли. — Непонятно, судно стоит полностью гружёное и никому не нужное. А самое главное то, что оно заправлено под завязку, видимо, сгниёт здесь, — говорит Владимир. Ранее о том, что будет, если вся эта «завязка» уйдёт в море, рассказывал экологический активист из Находки Артём Трембовлев. Он отметил, что риск разлива топлива из стоящего на мели в Находке судна Rise Shine беспокоит общественность города. В середине декабря следователи возбудили уголовное дело по факту этого инцидента. Его фигурантами стал экипаж из 14 граждан КНР, спасённых с расколовшегося контейнеровоза вертолётом МЧС России. Им вменяют нарушение правил безопасности морского судоходства, в то время как владелец с регистрацией в Гонконге, который и должен нести за судно ответственность, спокойно продолжает вести бизнес. Вокруг контейнеровоза нет боновых ограждений, и если он проржавеет или обшивка повредится из-за волн, то топливо выйдет в акваторию залива беспрепятственно. От вандалов судно тоже не защищено, наш корреспондент тщетно искал охрану на суше и в море. Между тем на днях администрация Находки на своём сайте официально сообщила, что «спасатели продолжают аварийно-спасательные работы, ежедневно проводят мониторинг состояния акватории и самого судна с тем, чтобы в случае возникновения новых повреждений корпуса ликвидировать утечку топлива». Ссылаясь на директора Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Ивана Агаревского, в релизе также сообщили, что ситуация — под контролем Федерального агентства речного и морского транспорта и Министерства транспорта Российской Федерации. — Судовладелец не ведёт с нами обсуждение плана действий по снятию контейнеров и удалению судна. Вопрос вывоза уже снятого мазута и утилизации обводнённых нефтепродуктов не решён, запросы Морспасслужбы к судовладельцу и страховой компании, застраховавшей данное судно от ущерба при загрязнении акватории топливом и удалению обломков судна, остаются без ответа. По договору с судовладельцем и страховой компанией работают сюрвейерские компании, в период новогодних каникул ими проводился внешний водолазный осмотр, — рассказал Иван Агаревский. — Со своей стороны в рамках предупредительных мер мы продолжаем откачивать топливо. В зимнее время делаем это с максимальной обдуманностью затрат, снижения риска загрязнения акватории и повреждения судна. Между тем председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухаммедов высказал своё мнение о масштабе урона в случае разлива топлива из контейнеровоза Rise Shine, гниющего у берегов Находки. — Так как сейчас в море довольно холодно, с большой вероятностью, если там солярка, она превратится в такие сгустки. Есть шанс, что широкого загрязнения не будет. <…> Тогда это будет локальной проблемой. <…> Если вдруг это всё попадёт на берег, нужно будет собирать. Пока есть шанс, что большого разлива не будет, потому что топливо не в трюме, а, скорее всего, в топливной системе. А она, как правило, не вся выплескивается при затоплении, — уточнил Расулмухаммедов в беседе с журналистами. По данным администрации НГО, из контейнеровоза откачано 109 кубических метров мазута и 8 — дизельного топлива. Предположительный остаток — 188 кубических метров мазута и 12 — дизтоплива. Все нефтепродукты, как утверждают, в замёрзшем состоянии.

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