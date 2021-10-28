«Дали добро»: Резидентам ТОР и СПВ одобрены льготные кредиты на 17,4 млрд рублей

Средства расходуются на создание новых предприятий в рамках преференциальных режимов.
Напомним, льготное финансирование инвестпроектов резидентов ТОР и СПВ осуществляется с 2020 года. Предприниматели могут получить инвестиционный заём по льготной ставке в российских кредитно-финансовых организациях. Разницу между коммерческой и льготной ставкой возмещает банкам-партнерам Банк России по программе, которую курируют Минвостокразвития России и КРДВ.
В этом году расширились условия получения кредита по сниженной процентной ставке — теперь займы выдают под инвестиционные проекты стоимостью от 10 млн до 2,5 млрд рублей каждый. Ранее пороговые значения составляли 30 млн и 1,5 млрд соответственно. При этом, если льготное финансирование запрашивается на реализацию сразу нескольких инициатив, их общая стоимость может достигать 5 млрд рублей (ранее — 3 млрд).
Подмосковье и КНР уступили Приморью
В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики отмечают, что ТОР «Надеждинская» — одна из самых динамично развивающихся. С 2015 года инвестиционную деятельность здесь ведут 75 резидентов, общий объем заявленных вложений в проекты превышает 60 млрд рублей.
Например, один из первых резидентов ТОР «Надеждинская» — ГК «Арника» запустила здесь современное производство кормовой биотехнологической продукции и ветеринарных препаратов для животных. Предприятие на площадке ТОР стало второй очередью инвестиционного проекта компании. Ранее ГК ввела в эксплуатацию на этой площадке предприятие «Кормбиосинтез» по производству кормовых витаминов, защищённых аминокислот и продуктов на их основе.
– Инвестиционная программа научно-производственной группы компаний «Арника» реализуется поэтапно — на ТОР «Надеждинская» уже запущены первые два предприятия, — рассказала генеральный директор ГК «Арника» Людмила Текутьева. — В общей сложности на заводах «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез» будет выпускаться более 20 тысяч тонн высокотехнологичных компонентов для кормов и ветеринарных препаратов для птицеводства, свиноводства, мясного и молочного крупного рогатого скота. Планируемый ассортимент продукции составляет до 25 наименований, включая кормовые витамины, защищённые аминокислоты, пробиотики (симбиотики), ветеринарные антибиотики и продукты на их основе, импорт которых из стран Европы и АТР в РФ составляет от 70% до 100%.
Проекты по созданию высокотехнологичных производств агробиоэкономического кластера реализуют в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Объём инвестиций в первые две очереди комплекса уже превысил 4,5 млрд рублей. Финансирование велось за счёт собственных средств НПГК «Арника», её зарубежного партнера, а также льготного финансирования АО «Росагролизинг» в рамках программы «Федеральный лизинг».
Владивостокская компания «Арника» уже 20 лет присутствует на рынке Дальнего Востока. Ещё до появления режимов ТОР и СПВ рассматривала площадки для нового производства, в том числе в Подмосковье, а также индустриальные парки в КНР. Но когда ввели преференциальные режимы с понятными условиями предоставления льгот, руководство приняло решение стать резидентом ТОР «Надеждинская», поскольку это самая ближайшая к Владивостоку площадка, отметили в компании. Также были указаны конкретные сроки подключения к инфраструктуре, что не менее важно. Ведь завод можно построить и в чистом поле, однако без водоснабжения, электроэнергии запустить производство невозможно. На сегодня предприятие успешно работает, отгружает продукцию для российских потребителей, сейчас получает лицензию для поставок на зарубежный рынок, в первую очередь — в Японию.
– Когда ГК оформляла статус резидента ТОР, программы льготного финансирования, реализуемой Минвостокразвития России совместно с КРДВ, ещё не было. Этот инструмент поддержки инвесторов Дальневосточных территорий опережающего развития появился позже. Но мы им обязательно воспользуемся, поскольку планируем расширение производства — строительство витаминного завода, элеваторного комплекса мощностью 320 тысяч тонн — самого большого на Дальнем Востоке, — говорит представитель ГК «Арника».
Льготное финансирование в поддержку импортозамещения
Резидент свободного порта Владивосток — компания «Примстроитель» — воспользовалась льготным заёмным финансированием в рамках постановления Правительства РФ № 1818. Кредитную линию открыл Азиатско-Тихоокеанский Банк на реализацию проекта по строительству в Приморье завода по производству метизной продукции, в частности, саморезов различного назначения. Это будет первое на Дальнем Востоке подобное предприятие, других производителей крепёжных материалов в регионе сейчас нет. Его запуск в 2023 году позволит местным строительным компаниям закупать отечественную продукцию по доступным ценам.
– В настоящее время практически все шурупы в ДФО импортируются из КНР и Тайваня, — сообщил генеральный директор ООО «Примстроитель» Александр Бондаренко.
По информации КРДВ, кредитный договор был подписан по льготной ставке в размере 2,2% годовых на срок до 10 лет с целью реализации конкретного инвестиционного проекта.
Дальневосточный федеральный округ — в числе первых в России по количеству реализуемых инвестиционных проектов, и вложения государства — налоговые льготы, предоставление земли и инфраструктуры, другие преференции — себя оправдывают. Как отметил Александр Бондаренко, статус резидента свободного порта Владивосток, помимо возможности льготного кредитования, даёт компании большой набор других преимуществ, позволяющих успешно реализовать проект.
– Мы получили земельный участок под строительство завода в долгосрочную аренду на льготных условиях в то время, когда данная преференция была доступна резидентам СПВ. Это очень помогло привлечь в проект партнеров. Кроме того, планируем обустроить часть территории завода под применение процедуры свободной таможенной зоны, — отметил Александр Бондаренко.
По его словам, преференция даст возможность значительно сэкономить на таможенных платежах при импорте производственного оборудования. Наладку станков и обучение персонала работе с ними будут проводить иностранные специалисты. Для их доставки компания воспользуется возможностью привлечения иностранной рабочей силы без учета квот, которая также предоставляется резидентам СПВ.
Динамика осталась в плюсе
За 2021 год, как отметили в пресс-службе КРДВ, в Приморье количество резидентов ТОР увеличилось на 15 — до 117, СПВ — на 91 (1836). В приморских ТОР самые популярные отрасли — это логистика и транспорт, на них приходится 20,5% резидентов, строительные материалы (14,5%), сельское хозяйство (13,7%), производство пищевых продуктов (11,1%), недвижимость и девелопмент (9,4%). У резидентов СПВ иные предпочтения: 40,1% инвесторов реализуют проекты из сферы недвижимости, 20,8% — услуг, 12,3% — логистики и транспорта, 4,1% — рекреации, 3,4% — производства строительных материалов.
Специалисты КРДВ отметили, что пандемия COVID-2019 не снизила интерес инвесторов к режимам ТОР и СПВ. Статистика показывает, что динамика регистрации новых резидентов осталась положительной. Разработанные государством меры поддержки бизнеса в целях минимизации последствий распространения коронавирусной инфекции позволили обеспечить реализацию и ввод в работу новых проектов резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.