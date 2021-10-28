«Дали добро»: Резидентам ТОР и СПВ одобрены льготные кредиты на 17,4 млрд рублей

Аналитика
«Дали добро»: Резидентам ТОР и СПВ одобрены льготные кредиты на 17,4 млрд рублей
«Дали добро»: Резидентам ТОР и СПВ одобрены льготные кредиты на 17,4 млрд рублей
Сегодня, 14:45Фото: Минвостокразвития
Дальневосточные резиденты территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток активно пользуются льготными кредитами для реализации своих инвестпроектов. В 2021 году, по данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, резидентам ТОР и СПВ одобрено 26 кредитов под 22 проекта на сумму 17,4 млрд рублей.

Средства расходуются на создание новых предприятий в рамках преференциальных режимов.

Напомним, льготное финансирование инвестпроектов резидентов ТОР и СПВ осуществляется с 2020 года. Предприниматели могут получить инвестиционный заём по льготной ставке в российских кредитно-финансовых организациях. Разницу между коммерческой и льготной ставкой возмещает банкам-партнерам Банк России по программе, которую курируют Минвостокразвития России и КРДВ.

В этом году расширились условия получения кредита по сниженной процентной ставке — теперь займы выдают под инвестиционные проекты стоимостью от 10 млн до 2,5 млрд рублей каждый. Ранее пороговые значения составляли 30 млн и 1,5 млрд соответственно. При этом, если льготное финансирование запрашивается на реализацию сразу нескольких инициатив, их общая стоимость может достигать 5 млрд рублей (ранее — 3 млрд).

Подмосковье и КНР уступили Приморью

В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики отмечают, что ТОР «Надеждинская» — одна из самых динамично развивающихся. С 2015 года инвестиционную деятельность здесь ведут 75 резидентов, общий объем заявленных вложений в проекты превышает 60 млрд рублей.

Например, один из первых резидентов ТОР «Надеждинская» — ГК «Арника» запустила здесь современное производство кормовой биотехнологической продукции и ветеринарных препаратов для животных. Предприятие на площадке ТОР стало второй очередью инвестиционного проекта компании. Ранее ГК ввела в эксплуатацию на этой площадке предприятие «Кормбиосинтез» по производству кормовых витаминов, защищённых аминокислот и продуктов на их основе.

Инвестиционная программа научно-производственной группы компаний «Арника» реализуется поэтапно — на ТОР «Надеждинская» уже запущены первые два предприятия, — рассказала генеральный директор ГК «Арника» Людмила Текутьева. — В общей сложности на заводах «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез» будет выпускаться более 20 тысяч тонн высокотехнологичных компонентов для кормов и ветеринарных препаратов для птицеводства, свиноводства, мясного и молочного крупного рогатого скота. Планируемый ассортимент продукции составляет до 25 наименований, включая кормовые витамины, защищённые аминокислоты, пробиотики (симбиотики), ветеринарные антибиотики и продукты на их основе, импорт которых из стран Европы и АТР в РФ составляет от 70% до 100%.

Проекты по созданию высокотехнологичных производств агробиоэкономического кластера реализуют в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Объём инвестиций в первые две очереди комплекса уже превысил 4,5 млрд рублей. Финансирование велось за счёт собственных средств НПГК «Арника», её зарубежного партнера, а также льготного финансирования АО «Росагролизинг» в рамках программы «Федеральный лизинг».

Владивостокская компания «Арника» уже 20 лет присутствует на рынке Дальнего Востока. Ещё до появления режимов ТОР и СПВ рассматривала площадки для нового производства, в том числе в Подмосковье, а также индустриальные парки в КНР. Но когда ввели преференциальные режимы с понятными условиями предоставления льгот, руководство приняло решение стать резидентом ТОР «Надеждинская», поскольку это самая ближайшая к Владивостоку площадка, отметили в компании. Также были указаны конкретные сроки подключения к инфраструктуре, что не менее важно. Ведь завод можно построить и в чистом поле, однако без водоснабжения, электроэнергии запустить производство невозможно. На сегодня предприятие успешно работает, отгружает продукцию для российских потребителей, сейчас получает лицензию для поставок на зарубежный рынок, в первую очередь — в Японию.

Когда ГК оформляла статус резидента ТОР, программы льготного финансирования, реализуемой Минвостокразвития России совместно с КРДВ, ещё не было. Этот инструмент поддержки инвесторов Дальневосточных территорий опережающего развития появился позже. Но мы им обязательно воспользуемся, поскольку планируем расширение производства — строительство витаминного завода, элеваторного комплекса мощностью 320 тысяч тонн — самого большого на Дальнем Востоке, — говорит представитель ГК «Арника».

Фото:Минвостокразвития

Льготное финансирование в поддержку импортозамещения

Резидент свободного порта Владивосток — компания «Примстроитель» — воспользовалась льготным заёмным финансированием в рамках постановления Правительства РФ № 1818. Кредитную линию открыл Азиатско-Тихоокеанский Банк на реализацию проекта по строительству в Приморье завода по производству метизной продукции, в частности, саморезов различного назначения. Это будет первое на Дальнем Востоке подобное предприятие, других производителей крепёжных материалов в регионе сейчас нет. Его запуск в 2023 году позволит местным строительным компаниям закупать отечественную продукцию по доступным ценам.

В настоящее время практически все шурупы в ДФО импортируются из КНР и Тайваня, — сообщил генеральный директор ООО «Примстроитель» Александр Бондаренко.

По информации КРДВ, кредитный договор был подписан по льготной ставке в размере 2,2% годовых на срок до 10 лет с целью реализации конкретного инвестиционного проекта.

Дальневосточный федеральный округ — в числе первых в России по количеству реализуемых инвестиционных проектов, и вложения государства — налоговые льготы, предоставление земли и инфраструктуры, другие преференции — себя оправдывают. Как отметил Александр Бондаренко, статус резидента свободного порта Владивосток, помимо возможности льготного кредитования, даёт компании большой набор других преимуществ, позволяющих успешно реализовать проект.

Мы получили земельный участок под строительство завода в долгосрочную аренду на льготных условиях в то время, когда данная преференция была доступна резидентам СПВ. Это очень помогло привлечь в проект партнеров. Кроме того, планируем обустроить часть территории завода под применение процедуры свободной таможенной зоны, — отметил Александр Бондаренко.

По его словам, преференция даст возможность значительно сэкономить на таможенных платежах при импорте производственного оборудования. Наладку станков и обучение персонала работе с ними будут проводить иностранные специалисты. Для их доставки компания воспользуется возможностью привлечения иностранной рабочей силы без учета квот, которая также предоставляется резидентам СПВ.

Динамика осталась в плюсе

За 2021 год, как отметили в пресс-службе КРДВ, в Приморье количество резидентов ТОР увеличилось на 15 — до 117, СПВ — на 91 (1836). В приморских ТОР самые популярные отрасли — это логистика и транспорт, на них приходится 20,5% резидентов, строительные материалы (14,5%), сельское хозяйство (13,7%), производство пищевых продуктов (11,1%), недвижимость и девелопмент (9,4%). У резидентов СПВ иные предпочтения: 40,1% инвесторов реализуют проекты из сферы недвижимости, 20,8% — услуг, 12,3% — логистики и транспорта, 4,1% — рекреации, 3,4% — производства строительных материалов.

Специалисты КРДВ отметили, что пандемия COVID-2019 не снизила интерес инвесторов к режимам ТОР и СПВ. Статистика показывает, что динамика регистрации новых резидентов осталась положительной. Разработанные государством меры поддержки бизнеса в целях минимизации последствий распространения коронавирусной инфекции позволили обеспечить реализацию и ввод в работу новых проектов резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

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