«Дали добро»: Резидентам ТОР и СПВ одобрены льготные кредиты на 17,4 млрд рублей

Владивостокская компания «Арника» уже 20 лет присутствует на рынке Дальнего Востока. Ещё до появления режимов ТОР и СПВ рассматривала площадки для нового производства, в том числе в Подмосковье, а также индустриальные парки в КНР. Но когда ввели преференциальные режимы с понятными условиями предоставления льгот, руководство приняло решение стать резидентом ТОР «Надеждинская», поскольку это самая ближайшая к Владивостоку площадка, отметили в компании. Также были указаны конкретные сроки подключения к инфраструктуре, что не менее важно. Ведь завод можно построить и в чистом поле, однако без водоснабжения, электроэнергии запустить производство невозможно. На сегодня предприятие успешно работает, отгружает продукцию для российских потребителей, сейчас получает лицензию для поставок на зарубежный рынок, в первую очередь — в Японию.