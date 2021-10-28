Судьба резидента

СПВ пользуется особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. Цель работы СПВ — расширение трансграничной торговли, развитие транспортной инфраструктуры, привлечение инвестиций и многое другое.
Только в 2018 году в рамках исполнения федерального закона «О Свободном порте Владивосток», подписанного президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, Корпорацией развития Дальнего Востока было заключено свыше 620 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму более 300 миллиардов рублей с перспективой создания в крае около 40 тысяч рабочих мест.
Запустились — и работают
Примеров успешной реализации проектов — например, территорий опережающего развития — в Приморье немало.
ТОР «Надеждинская» была создана в июне 2015 года и стала первой в Приморье территорией опережающего развития.
Здесь работают 75 резидентов с проектами общей стоимостью свыше 60,5 миллиарда рублей. Перспектива — создание более восьми тысяч рабочих мест.
На сегодня инвесторы «Надеждинской» вложили в экономику Приморья 18,1 миллиарда рублей.
Один из самых удачных примеров резидентов «Надеждинской» — компания «Газпром гелий сервис». Она уже ввела в эксплуатацию объекты первого этапа строительства крупнейшего в мире логистического центра для поставок жидкого гелия на мировой рынок.
— Проект компании «Газпром гелий сервис» — один из крупнейших ТОР «Надеждинская». Он также значим для развития экономики всего Дальнего Востока за счёт формирования производственной цепи, основой которой является масштабный проект резидента ТОР «Свободный» — Амурского газоперерабатывающего завода. По соглашению с КРДВ инвестор создаёт 323 рабочих места, — рассказала директор УК ТОР «Приморье» Светлана Утяшева.
ТОР «Михайловский» создана в августе 2015 года. ТОР расположена на землях Михайловского, Спасского, Яковлевского, Хорольского и Черниговского районов. В данный момент на ней реализуется 18 инвестиционных проектов, общий объём заявленных капитальных вложений — 83,2 миллиарда рублей. Будет создано более четырёх тысяч рабочих мест.
Среди удачных примеров — «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ» (строительство свиноводческих комплексов, элеватора, производство комбикормов) и комплекс по производству мясной продукции «Мерси трейд», известный также как компания «Ратимир».
В рамках действующих соглашений с КРДВ инвесторы реализуют проекты по строительству свинокомплексов и комплекса по производству комбикормов с элеватором, созданию теплиц для выращивания экологически чистых овощей и зелени.
В ТОР «Большой Камень» на сегодня действуют 22 проекта с объемом заявленных инвестиций в 415,7 миллиарда рублей, будет создано почти 17 тысяч рабочих мест.
Удачный пример — ООО «ЗПМС-СЕРВИС» — организация предприятия сервисного обслуживания в ТОР «Большой Камень».
Уже открыто предприятие по сервисному обслуживанию портовых козловых, башенных и портальных кранов, а также металлообрабатывающего оборудования.
Стоит отметить, что за прошедшие пять лет ТОР «Большой Камень» стала мощным центром судостроения, рыбопереработки и жилищного строительства.
О чем поют пески? О тишине…
В туристической сфере резиденты СПВ создают действительно интересные проекты.
Три года назад стало известно, что резидент свободного порта Владивосток — ООО КСО «Поющие пески» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики приступает к проектированию круглогодичного комплекса в Лазовском районе Приморского края. Параллельно на территории будущего объекта велись археологические раскопки.
Директор ООО КСО «Поющие пески» Евгения Ольшанова отмечала: основная цель проекта — реализация рекреационного потенциала побережья Японского моря и создание точки международного туристического притяжения в Лазовском районе Приморья.
В 2018 году компания приступила к проектированию круглогодичного комплекса отдыха международного уровня, расположенного напротив острова Петрова.
Кроме того, велась работа по обнаружению и сохранению историко-культурного наследия. В планах компании было не только найти и защитить памятники археологии, но и сделать их доступными для туристов и гостей строящегося комплекса.
Первый этап проекта стоимостью 50 миллионов рублей предполагал строительство летних гостевых коттеджей, административного здания, оборудования кемпинга.
По словам Евгении Ольшановой, выбранное для реализации проекта место — уникально.
— В одной точке сошлись заповедная природа Приморского края, открытое море и обнаруженные археологами древние стоянки народов, с давних времен населявших Тихоокеанское побережье. В эти элементы природы и истории будет бережно вписана круглогодичная инфраструктура для туристов, созданная с использованием технологий «зелёного» строительства и включающая объекты СПА, — отметила она.
В целом проект КСО «Поющие пески» включал в себя создание инфраструктуры: гостевые дома, системы водоснабжения и водоотведения, благоустройство территории; строительство и организацию работы кафе с возможностью обслуживание номеров; проведение спортивно-развлекательных мероприятий.
Как рассказала директор комплекса семейного отдыха «Бухта Петрова» Ирина Кузьменко, сегодня проект, задуманный в рамках СПВ, уже практически полностью реализован.
— Место, в котором расположен наш комплекс, привлекает туристов давно. Во-первых, там недалеко знаменитый остров Петрова с его уникальным природным комплексом и ландшафтами, — подчеркнула Ирина Олеговна. — Недалеко от кордона заповедника располагался палаточный городок, который был известен туристам не одно десятилетие. Но со временем палаточно-костровой романтики стало мало, людям захотелось комфорта. Поэтому было решено создать базу отдыха.
Также недалеко от нашей базы расположены такие уникальные природные объекты, как Еламовские водопады, Чистоводное, Парк Драконов, да и в целом настолько прекрасные виды и такая красивая природа, что туристический поток идет не только летом, но и осенью, и даже зимой. Поэтому мы изначально создавали место отдыха не сезонного проживания, а работающее круглый год.
На данный момент проект, созданный в рамках свободного порта Владивосток, уже завершён и успешно работает. Но мы пошли дальше, сейчас налаживаем инфраструктуру. Строим четыре гостевых дома по популярному сейчас проекту а-frame. Особых проблем с реализацией не было, просто потребовалось много сил и средств, чтобы подвести то же электричество, связь. Водоотведение и водоснабжение мы сделали своё — у нас септики, своя машина для вывоза этих отходов, скважина.
У нас запрещены квадроциклы, гидроциклы, моторные лодки и вообще шумовые виды активности. Мы предлагаем туристам сапы, каяки, создали верёвочный парк (и это потребовало больших инвестиций), пешие туристические маршруты — в том числе они доступны тем, кто приезжает на один день отдохнуть. Есть спортивная площадка, воркаут. После 22 часов отдыхающие соблюдают режим тишины.
Комплекс пользуется огромной популярностью. Работу мы начали в прошлом году и по окончании сезона у нас уже было всё забронировано на нынешний год. То есть многие туристы, уезжая, бронировали номера на следующее лето. Таким образом весь горячий сезон мы были полностью загружены.