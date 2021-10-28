Судьба резидента

На данный момент проект, созданный в рамках свободного порта Владивосток, уже завершён и успешно работает. Но мы пошли дальше, сейчас налаживаем инфраструктуру. Строим четыре гостевых дома по популярному сейчас проекту а-frame. Особых проблем с реализацией не было, просто потребовалось много сил и средств, чтобы подвести то же электричество, связь. Водоотведение и водоснабжение мы сделали своё — у нас септики, своя машина для вывоза этих отходов, скважина.