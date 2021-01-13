Минусовые показатели

Такие данные опубликовал Приморскстат. На промышленности Приморья негативно сказалась пандемия коронавируса. Как отмечается в отчёте, падение производства составит порядка 20%.
Весенний локдаун, который затронул все сферы экономики края, и последствия которого еще предстоит подсчитать, наиболее сильно отразился на трех отраслях промышленного производства: добыче полезных ископаемых, деревообработке, производстве пищевых продуктов.
В целом, темпы падения производства в регионе с января по ноябрь 2020года составили17,3%. По данным на октябрь прошлого года, показатель составил 15,6%.
То есть, только за один месяц падение производства ускорилось чуть менее, чем на 2%.Пострадала и добыча полезных ископаемых – в этой отрасли снижение составило 4,1%. Для сравнения традиционно берется тот же временной промежуток, но годом ранее.
Пострадала от коронавируса и добыча угля – падение составило 7,1%.Такая отрасль как деревообработка сократила свои объемы на 19 %,производство пищевых продуктов – на 4,6%, обрабатывающие производства– на 23,8%.