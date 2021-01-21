Приморских подростков приглашают на вебинары по финграмотности

«Больше всего школьникам нравится задавать вопросы, нередко они пытаются разобраться в реальных ситуациях, чтобы потом поделиться с родителями. Кто-то уже имеет серьезные цели, и занятия помогают им с их реализацией. Мы же хотим сформировать у подрастающего поколения убежденность в том, что финансовая грамотность является основой финансового благополучия», — отметила представитель Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России в ДФО Александра Агвердиева.