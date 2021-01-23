Навальнисты кидаются подручными предметами и провоцируют ОМОН во Владивостоке

Единомышленники оппозиционера Навального провели несколько провокаций сотрудников полиции и ОМОН в центре города. Когда накал страстей уже начал спадать и митингующие начали рассасываться, некоторые оппозиционеры начали закидывать стражей правопорядка мусором, пустыми бутылками, снежками и ледышками.
Когда мирные участники митинга начали расходиться, хулиганы начали провоцировать полицию на стычки и агрессию. Предметы кидают в основном несовершеннолетние. В ход идут даже конусы, которые выставили вдоль тротуаров.
Прошли первые задержания, по данным с места события, несколько наиболее активных человек задержаны. Стоит отметить, что полиция вела себя корректно, хотя местами их провоцировали.