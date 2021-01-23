Навальнисты кидаются подручными предметами и провоцируют ОМОН во Владивостоке

Жители Владивостока, а также молодежь и несовершеннолетние, пришедшие на митинг сегодня в центр города, закидывают силовиков бутылками, снежками и льдинами. Несколько человек задержаны. Об этом сообщает «Золотой Рог»

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