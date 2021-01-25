zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ещё одно уголовное дело завели на участников протестной акции 23 января

25 января 2021, 07:08
Из-за митингующих «скорая» не смогла попасть на четыре срочных вызова

На участников несанкционированной протестной акции 23 января, перекрывших дорогу карете «скорой помощи», завели уголовное дело. Из-за заблокированных дорог врачи не смогли вовремя приехать на четыре вызова.

В полиции отмечают, что с 14:30 до 17:20 центр Владивостока был практически заблокирован митингующими. Толпы мешали движению общественного, личного транспорта, машинам спецслужб.

«С 14 часов скорая не могла проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребёнку, а также к тяжёлым больным с пневмонией», — рассказали диспетчеры Станции скорой помощи Владивостока, отметив, что все четыре машины простояли в пробке около трёх часов.

В случае, если вина подозреваемых будет доказана, они будут вынуждены заплатить штраф от ста до трёхсот тысяч рублей.

Ранее стало известно о возбуждении двух уголовных дел на участников незаконной акции протеста в центре Владивостока. Обвиняемых подозревают в нападении на сотрудников полиции. Одного из нападавших задержали, второму удалось скрыться. Делами занимается Следственный комитет РФ по Приморскому краю.

Материалы по теме
«Врач тоже — пособник режима?»: горожане возмущены митингом 23 января во Владивостоке
#Новости#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56