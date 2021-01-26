За арендодателями присмотрит «большой брат»

Как сообщают «Известия», текст законопроекта еще не доведен до конца, детали не раскрываются. Эти мероприятия вошли, со слов замминистра Никиты Стасишина, в паспорт федерального нацпроекта «Жилье». Впервые идея была озвучена год назад.
По некоторым оценкам, налоги с полученных средств за сдачу своего жилья сейчас не уплачивают 80-90% арендодателей. Для них необходимо создать благоприятные налоговые условия, чтобы вывести арендный рынок из тени. Система будет интегрирована с сервисами ФНС, чтобы облегчить передачу данных и расчет налогов.
Кроме того, для развития рынка арендного жилья в России будут строиться доходные дома, причем как социальные, так и коммерческие. Министерство совместно с «Дом.рф» разработала такую концепцию, которая позволит семьям с невысоким уровнем доходов арендовать жилье в течение долгого времени. К 2023 году будет построено примерно 30 млн кв. метров доходных домов, отмечал ранее замминистра Юрий Гордеев.
Напомним, в 2021 году власти Приморья планируют кратно нарастить темпы реализации программы «Арендное жилье» — заявленные мощности составляют более 1300 квартир для востребованных в отраслях региона специалистов. Всего же в ближайшие два года в Приморье планируют сдать около 100 тысяч квадратных метров арендного жилья — это почти 2 тысячи квартир на льготных условиях для специалистов края.
Кроме того, как ранее сообщал «Золотой Рог», средняя ставка аренды отдельной жилой комнаты во Владивостоке с начала этого года выросла на 14,2%, составив 6 970 рублей. Этот рост значителен, если учесть, что лишь в 39 из 70 крупнейших городов России этот сегмент недвижимости подорожал, и среднее повышение ставок аренды комнаты по ним составило только 1,5%.