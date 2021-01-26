За арендодателями присмотрит «большой брат»

Кроме того, как ранее сообщал «Золотой Рог», средняя ставка аренды отдельной жилой комнаты во Владивостоке с начала этого года выросла на 14,2%, составив 6 970 рублей. Этот рост значителен, если учесть, что лишь в 39 из 70 крупнейших городов России этот сегмент недвижимости подорожал, и среднее повышение ставок аренды комнаты по ним составило только 1,5%.