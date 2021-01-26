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За арендодателями присмотрит «большой брат»

26 января 2021, 02:12
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Гостинки - самый ходовой товар на рынке аренды жилья во Владивостоке
Министерство строительства и ЖКХ занимается подготовкой законопроекта и информационную платформы для учета договоров аренды жилья. Через информационную систему будет налажена передача в ФНС сведений о доходах арендодателей.
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Налоги

Как сообщают «Известия», текст законопроекта еще не доведен до конца, детали не раскрываются. Эти мероприятия вошли, со слов замминистра Никиты Стасишина, в паспорт федерального нацпроекта «Жилье». Впервые идея была озвучена год назад.

По некоторым оценкам, налоги с полученных средств за сдачу своего жилья сейчас не уплачивают 80-90% арендодателей. Для них необходимо создать благоприятные налоговые условия, чтобы вывести арендный рынок из тени. Система будет интегрирована с сервисами ФНС, чтобы облегчить передачу данных и расчет налогов.

Кроме того, для развития рынка арендного жилья в России будут строиться доходные дома, причем как социальные, так и коммерческие. Министерство совместно с «Дом.рф» разработала такую концепцию, которая позволит семьям с невысоким уровнем доходов арендовать жилье в течение долгого времени. К 2023 году будет построено примерно 30 млн кв. метров доходных домов, отмечал ранее замминистра Юрий Гордеев.

Напомним, в 2021 году власти Приморья планируют кратно нарастить темпы реализации программы «Арендное жилье» — заявленные мощности составляют более 1300 квартир для востребованных в отраслях региона специалистов. Всего же в ближайшие два года в Приморье планируют сдать около 100 тысяч квадратных метров арендного жилья — это почти 2 тысячи квартир на льготных условиях для специалистов края.

Кроме того, как ранее сообщал «Золотой Рог», средняя ставка аренды отдельной жилой комнаты во Владивостоке с начала этого года выросла на 14,2%, составив 6 970 рублей. Этот рост значителен, если учесть, что лишь в 39 из 70 крупнейших городов России этот сегмент недвижимости подорожал, и среднее повышение ставок аренды комнаты по ним составило только 1,5%.

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