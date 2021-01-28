Дальневосточников будут обогревать биотопливом

ТЭС на древесном газе практически полностью автоматизированы и будут производить не только эклектрическую, но и тепловую энергию. При практически круглогодичной работе (до 8400 часов), мощность электростанции будет масштабироваться в зависимости от потребности локальной энергосистемы за счет совместного использования нескольких модулей различной электрической мощности: 30 кВт, 45кВт, 70 кВт.