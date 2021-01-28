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Учебное пособие по журналистике ДВФУ вошло в Топ-50 региональных изданий

28 января 2021, 06:22
Фото: ДВФУ
Фото: Доцент департамента коммуникаций и медиа ШИГН ДВФУ Татьяна Прудкогляд
Учебное пособие «Журналистика и книжное дело на российском Дальнем Востоке (конец XIX в. — 1922 г.): как все начиналось» Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вошло в ТОП-50 региональных изданий по итогам общероссийского конкурса Ассоциации книгоиздателей России «Лучшая книга 2019 года».

Как сообщает пресс-служба университета, издание также получило награды от Дальневосточного регионального учебно-методического центра высшего образования и оргкомитета выставки-ярмарки «Печатный двор».

Авторами издания выступили доцент департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук (ШИГН) ДВФУ Татьяна Прудкогляд, профессор департамента истории археологии ШИГН ДВФУ Амир Хисамутдинов, историк и переводчик Ив Франкьен из США.

Как сообщили в Издательстве ДВФУ, учебное пособие посвящено журналистике, истории печати и книжного дела на российском Дальнем Востоке. В него включены сведения о первых деятелях журналистики и печатного дела, типографиях и издательствах. Работа не претендует на исчерпывающую информацию по данной теме, но очерчивает проблематику. Издание проиллюстрировано редкими фотографиями. По словам авторов, учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям «Журналистика» и «Издательское дело» Дальнего Востока. Оно будет полезно всем, кто интересуется историей журналистики, печати и книжного дела на Дальнем Востоке.

ДВФУ является ведущим вузом на российском Дальнем Востоке, кузницей кадров для отечественной и зарубежной медиасистем. Департамент коммуникаций и медиа ШИГН ДВФУ готовит профессиональные кадры для журналистики, издательств и PR.

Напомним, в 2021 году ДВФУ празднует 60-летие журналистского образования на Дальнем Востоке. В течение года запланированы встречи с успешными выпускниками, а уже в январе стартует дальневосточный конкурс для школьников «Премия в области детской и юношеской журналистики и общественных коммуникаций». Кроме того, университет запустит перепись медиаспециалистов Дальнего Востока.

Журналистское образование на Дальнем Востоке ведет отсчет своей истории с 1 октября 1961 года, когда в Дальневосточном государственном университете (ныне — ДВФУ) впервые был объявлен набор на эту специальность.

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