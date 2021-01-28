Учебное пособие по журналистике ДВФУ вошло в Топ-50 региональных изданий

Как сообщили в Издательстве ДВФУ, учебное пособие посвящено журналистике, истории печати и книжного дела на российском Дальнем Востоке. В него включены сведения о первых деятелях журналистики и печатного дела, типографиях и издательствах. Работа не претендует на исчерпывающую информацию по данной теме, но очерчивает проблематику. Издание проиллюстрировано редкими фотографиями. По словам авторов, учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям «Журналистика» и «Издательское дело» Дальнего Востока. Оно будет полезно всем, кто интересуется историей журналистики, печати и книжного дела на Дальнем Востоке.