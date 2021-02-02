Обзор самых важных событий за прошедшую неделю

Как предположили некоторые жители края, если уж зима в этом году оказалась столь суровой, то уж лето должно компенсировать все сложности. Обзор самых важных и заметных событий семидневки 23–30 января.
Снег кружится
На минувшей неделе в Приморье прошло сразу два мощных снегопада. Один обрушился на Владивосток 26 января и продолжил терзать город ночью 27 января, второй ударил уже 28–29 января. Отметим, что второй снегопад был куда мощнее предыдущего — с более обильными осадками и сильным, порывистым — до 38 м/с — ветром.
В пятницу, 29 января, глава краевого центра Олег Гуменюк обратился к горожанам и порекомендовал им оставаться дома, не выходить на улицу без острой необходимости и по возможности не использовать личные автомобили. Также мэр приморской столицы обратился к руководителям предприятий и организаций и попросил их перевести сотрудников в этот день на удаленный режим работы.
Только с центральных улиц города рабочие МУП «Содержание городских территорий» вывезли более тысячи тонн снега. Специалисты отмечают, что снег убрали с улиц Светланская, Алеутская и Суханова, а также на Океанском и Партизанском проспектах.
Последствия циклона
Циклон принес свои последствия в Приморье. Так, забывчивые автомобилисты находят целые сугробы в своих машинах, избавиться от которых довольно непросто.
Сообщается, что с последствиями стихии по всему Приморскому краю борются примерно 400 единиц снегоуборочной техники. Опасные участки дорог обрабатываются противогололедными веществами. В некоторых направлениях на данный момент легковые автомобили не смогут проехать.
Митинг за митингом
23 января во Владивостоке прошёл митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сейчас несколько участников несанкционированной акции задержаны, многие — взяты «на карандаш».
Несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального 23 января прошли в ряде российских городов. Были задержаны 3893 человека по всей России, во Владивостоке — 44 человека.
В полиции напомнили, что участникам нелегальных митингов грозит штраф на сумму от 10 до 300 тысяч рублей, 15 суток ареста или привлечение к общественным работам — в зависимости от степени нарушения.
Второй митинг состоялся уже 31 января. Официальные итоги таковы: максимальное количество участников - 150, задержано – 100.
Как корреспонденту издания рассказали в департаменте внутренней политики Приморского края, в несанкционированном мероприятии на центральной площади Владивостока в воскресенье, 31 января, приняло участие более 50 человек. При этом сотрудникам МВД удалось предотвратить митинг.
Однако затем люди двинулись в сторону набережной Спортивной гавани. На несогласованную акцию на льду Амурского залива вышли около 150 человек, в том числе просто зрители.
Примечательно, что у берега стояли сотрудники ОМОН, просившие граждан покинуть ледяную поверхность. Даже штаб Навального поддерживал призывы покинуть лёд.
Добавим, что стычек и провокаций в этот день не наблюдалось. Задержания проходили корректно.
Дело с бетонной плитой
Получило продолжение дело о падении бетонной плиты на машину во Владивостоке. В прокуратуре Ленинского района Владивостока утвердили обвинение в отношении директора управляющей компании, которая обслуживает дом № 34 на улице Нейбута, с которого и сорвалась бетонная конструкция.
Напомним, что бетонная плита на Nissan X-Trail, припаркованный рядом с домом на Нейбута, 34, упала во время ледяного шторма. Машина была в буквальном смысле уничтожена, а ее владелец чудом спасся. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Прививочная кампания против COVID-19
В крае активно идёт прививочная кампания против коронавируса. Уже почти пять тысяч жителей края поставили прививки от COVID-19. Активнее всего вакцинируются жители Находки, Уссурийска, Артёма и Владивостока. Прививаются преимущественно приморцы, работающие в сферах образования и медицины. Кроме того, велика доля лиц старше 55 и граждан с хроническими заболеваниями. Все пункты вакцинации способны принимать в день по 50-60 человек.
Во Владивостоке вакцинация населения производится по следующим адресам:
Записаться на прививку можно по телефонам первой (8-423 -240-79-11), шестой (8-423 -228-91-66) и девятой (8-423 -278-84-40) поликлиник, на базе которых развернуты пункты вакцинации.
Приюты для животных
Межмуниципальные приюты для бродячих животных будут созданы в Приморье. Помещения оборудуют в Надеждинском и Партизанском районах края. Над задачей работают власти совместно с рядом некоммерческих организаций региона, которые планируют выделить приютам свыше 12 миллионов рублей. Содержаться там будут в основном безнадзорные собаки и кошки.