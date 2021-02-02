Обзор самых важных событий за прошедшую неделю

В пятницу, 29 января, глава краевого центра Олег Гуменюк обратился к горожанам и порекомендовал им оставаться дома, не выходить на улицу без острой необходимости и по возможности не использовать личные автомобили. Также мэр приморской столицы обратился к руководителям предприятий и организаций и попросил их перевести сотрудников в этот день на удаленный режим работы.