Блогер из Поднебесной обнаружил у жителей Восточной России «монгольские черты»

По словам туриста, пишет РИА Новости, «монгольские черты» от Владивостока до Иркутска имеют большинство пейзажей городов и деревень, да и пассажиры в поезде, которые ездят между этими городами. Единственное, что заставляет людей чувствовать, что они все еще в России, — это русский язык, отмечает блогер.