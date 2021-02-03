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Блогер из Поднебесной обнаружил у жителей Восточной России «монгольские черты»

3 февраля 2021, 00:10
Фото: ИК "Золотой Рог"
Блогер путешествовал по Транссибирской магистрали от Владивостока до Москвы
Проехавший по Транссибирской магистрали от Владивостока до Москвы путешественник из Китая написал несколько интересных заметок о жителях Восточной России. Так, по его мнению, Восточная часть России и ее жители имеют «монгольские черты», написал он в блоге на портале Sina.

По словам туриста, пишет РИА Новости, «монгольские черты» от Владивостока до Иркутска имеют большинство пейзажей городов и деревень, да и пассажиры в поезде, которые ездят между этими городами. Единственное, что заставляет людей чувствовать, что они все еще в России, — это русский язык, отмечает блогер.

Турист отметил, что путь от Владивостока до Москвы занял 146 часов, сообщает Радио Sputnik.

«Средняя скорость этого поезда составляет около 90 километров в час, что не так быстро, как у обычного китайского экспресса. Русские ни о чем не переживают, жизнь здесь очень неторопливая!» — подчеркнул путешественник.

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