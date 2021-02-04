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Россиянам хотят подкинуть денег на еду

4 февраля 2021, 04:26
Фото: ИК "Золотой Рог"
Нуждающимся категориям россиян окажут продовольственную поддержку
Минпромторг выступил с инициативой оказать наиболее нуждающимся категориям россиян продовольственную поддержку. Доклад с соответствующим предложением направил в правительство замглавы ведомства Виктор Евтухов.
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В России

Суть разработанных мер заключается в ежемесячном перечислении нуждающимся денежных средств на покупку отечественных продуктов питания, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

По информации издания, в список тех, кому окажут поддержку, могут войти беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также люди, находящиеся в учреждениях социальной сферы. Такой поддержкой для них могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи.

В пресс-службе минпромторга подтвердили, что еще в декабре направили этот документ в аппарат правительства, но подчеркнули, что вопрос о реализации таких мер в кабмине пока не обсуждают.

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