Приморье сохраняет лидерство по открытию ИИС в Дальневосточном регионе

Больше всего ИИС открыто в Приморье и Хабаровском крае — около 45 тыс. и 37 тыс. счетов соответственно, а также в Якутии — почти 27 тыс. Эта тенденция, к слову, сохранилась с прошлого года. На четвертом месте оказалась Республика Бурятия — около 23 тыс. ИИС. Она поменялась местами с Забайкальским краем, который был на этой строчке год назад, а сейчас занимает пятую позицию — здесь открыты почти 22 тыс. ИИС.